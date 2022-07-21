Управление необходимым для государственной обороны имуществом, будет передано Государственному центру оборонных инвестиций(2)
Начиная с 1 сентября 2022 года Государственный центр оборонных инвестиций будет функционировать как правительственное учреждение и, помимо развития инфраструктуры и государственных заказов сферы управления Министерства обороны, также будет организовывать деятельность, связанную с оборонной повинностью и обеспечением работоспособности зданий сферы государственной обороны.
„Преобразование Государственного центра оборонных инвестиций в правительственное учреждение — это не просто формальное изменение, а шаг к еще более оперативному и масштабному обеспечению обороноспособности. Целью является внести для всех партнеров и предпринимателей конкретную ясность в то, что Государственный центр оборонных инвестиций несет ответственность за все, что касается необходимого для государственной обороны имущества. С точки зрения министерства, крайне важно, чтобы управление необходимым для государственной обороны имуществом осуществлялось эффективно и быстро, поэтому крайне важна консолидация компетенции в одном правительственном учреждении“, — сказал министр обороны Ханно Певкур.
Певкур добавил, что, объединив в единое целое управление необходимым для государственной обороны имуществом, и обеспечение эффективности эксплуатации зданий сферы государственной обороны, мы сделаем оборонную деятельность государства еще более эффективной и успешной. „Государственному центру оборонных инвестиций из Департамента оборонных ресурсов будут переданы функции, связанные с повинностью, возлагаемой в интересах государственной обороны и надзором, а из Министерства обороны деятельность, связанная с обеспечением работоспособности зданий сферы государственной обороны, и поскольку передаваемые функции связаны с осуществлением публичной власти, то Государственный центр оборонных инвестиций будет реорганизован из учреждения сферы государственного управления в правительственное учреждение“, — уточнил Певкур.
По словам директора Государственного центра оборонных инвестиций Магнуса-Валдемара Саара будут переданы функции, которые тесно связанны с повседневной деятельностью Центра. „Для предпринимателя картина станет намного яснее. Начиная с сентября Государственный центр оборонных инвестиций будет тем учреждением, которое арендует, покупает или, при необходимости, налагает повинность на все материалы, связанные с государственной обороной. Для предпринимателя появится одно лицо, которое общается с ним как по темам поставок, так и оборонной повинности“, — добавил Саар.
„Важное место отводится обеспечению работоспособности зданий сферы государственной обороны, а также согласование планирований и переход деятельности, связанной с Законом о недрах, что добавляет нам скорости, ясности и вместе с тем эффективности“, — подтвердил Саар.
Департамент оборонных ресурсов в дальнейшем будет организовывать только услуги и задачи, связанные с человеческими ресурсами, а Министерство обороны, согласно закону, сосредоточится в основном на формировании отраслевой политики и планировании потенциала.