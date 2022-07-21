Управление необходимым для государственной обороны имуществом, будет передано Государственному центру оборонных инвестиций

„Преобразование Государственного центра оборонных инвестиций в правительственное учреждение — это не просто формальное изменение, а шаг к еще более оперативному и масштабному обеспечению обороноспособности. Целью является внести для всех партнеров и предпринимателей конкретную ясность в то, что Государственный центр оборонных инвестиций несет ответственность за все, что касается необходимого для государственной обороны имущества. С точки зрения министерства, крайне важно, чтобы управление необходимым для государственной обороны имуществом осуществлялось эффективно и быстро, поэтому крайне важна консолидация компетенции в одном правительственном учреждении“, — сказал министр обороны Ханно Певкур.

Певкур добавил, что, объединив в единое целое управление необходимым для государственной обороны имуществом, и обеспечение эффективности эксплуатации зданий сферы государственной обороны, мы сделаем оборонную деятельность государства еще более эффективной и успешной. „Государственному центру оборонных инвестиций из Департамента оборонных ресурсов будут переданы функции, связанные с повинностью, возлагаемой в интересах государственной обороны и надзором, а из Министерства обороны деятельность, связанная с обеспечением работоспособности зданий сферы государственной обороны, и поскольку передаваемые функции связаны с осуществлением публичной власти, то Государственный центр оборонных инвестиций будет реорганизован из учреждения сферы государственного управления в правительственное учреждение“, — уточнил Певкур.