Telia повышает стоимость многих телевизионных и интернет-услуг

Как сообщило предприятие своим клиентам, в течение последнего года резко выросли расходы по обеспечению услуг, рекордная инфляция неизбежно влияет на сектор связи. В связи с этим с 1 сентября 2022 года меняется стоимость предоставляемых Telia ТВ-пакетов и интернет-пакетов.

Telia лично оповестит всех клиентов, которых коснутся изменения.

С 1 сентября Telia ТВ-пакет Mini будет стоить 7 евро в месяц и Telia ТВ-пакет Standard 17 евро в месяц (до 1 сентября соответственно 6 и 16 евро в месяц.).

С 1 сентября меняется и стоимость услуг постоянного интернет-соединения для частного клиента в зависимости от скорости соединения:

скорость до 50 Мбит/с /10 Мбит/с: 22€/мес -> 24€/мес

скорость до 100 Мбит/с /25 Мбит/с: 25€/мес -> 27€/мес

скорость до 300 Мбит/с /300 Мбит/с: 33€/мес -> 35€/мес

скорость до 1 Гбит/с / 1 Гбит/с: 99€/мес- > 72€/мес

Предприятие такеже сообщило, что с 1 сентября не продает скорости 50/50 Мбит/s и 500/500 Мбит/с.

Клиенты, у которых уже имеются интернет-соединения с такими скоростями, смогут продолжать ими пользоваться.

С 1 сентября во все ТВ-пакеты Telia будет добавлена новая среда Inspira+, которая заменит Фильмотеку. По сравнению с бесплатной Фильмотекой новая среда Inspira+ содержит гораздо больше контента и включает в себя множество эстонских и зарубежных сериалов и фильмов, оригинальные передачи Inspira, документальные фильмы, реалити-шоу и многое другое.

С 1 сентября 2022 года меняются также условия аренды устройств для частных клиентов. В соответствии с обновленными условиями договор аренды устройства заканчивается в тот момент, как устройство (дигибокс, роутер) возвращается Telia.