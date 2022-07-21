Экономика
21.07.2022, 16:54

Строительство новой Вильяндиской больницы буксует, субподрядчики покидают стройплощадку

 (8)
Строительство центра здоровья Tervikum.
Строительство центра здоровья Tervikum.
ФОТО: Kenno Soo | Ekspress Meedia

На строительстве новой Вильяндиской больницы сложилась непростая ситуация: уже несколько субподрядчиков покинули объект. Все они винят государство.

Летом прошлого года в Вильянди началось строительство новой больницы и центра здоровья Tervikum. По первоначальным данным, общая стоимость строительства, включая налог с оборота, должна была составить 58,3 миллиона евро. Однако в апреле больница сообщила, что строительство обойдется, как минимум, на 10 миллионов евро дороже.

Коронакризис оказал большое влияние на развитие и повлек за собой значительный рост цен на стройматериалы, а также перебои с поставками материалов“, - сказал директор по развитию недвижимости Riigi Kinnisvara Михкель Мягер, объясняя причины подорожания строительства.

Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии