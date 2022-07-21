Строительство новой Вильяндиской больницы буксует, субподрядчики покидают стройплощадку

Летом прошлого года в Вильянди началось строительство новой больницы и центра здоровья Tervikum. По первоначальным данным, общая стоимость строительства, включая налог с оборота, должна была составить 58,3 миллиона евро. Однако в апреле больница сообщила, что строительство обойдется, как минимум, на 10 миллионов евро дороже.