21.07.2022, 16:54
Строительство новой Вильяндиской больницы буксует, субподрядчики покидают стройплощадку(8)
ФОТО: | Ekspress Meedia
На строительстве новой Вильяндиской больницы сложилась непростая ситуация: уже несколько субподрядчиков покинули объект. Все они винят государство.
Летом прошлого года в Вильянди началось строительство новой больницы и центра здоровья Tervikum. По первоначальным данным, общая стоимость строительства, включая налог с оборота, должна была составить 58,3 миллиона евро. Однако в апреле больница сообщила, что строительство обойдется, как минимум, на 10 миллионов евро дороже.