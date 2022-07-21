Департамент государственной инфосистемы обновил программное обеспечение для ID-карты
20 июля Департамент государственной инфосистемы опубликовал новую версию программного обеспечения для ID-карты (2022.6). Наиболее серьезное изменение заключается в прекращении поддержки 32-битных операционных систем Windows.
Новая версия программного обеспечения для ID-карты не поддерживает Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 и 32-битные операционные системы Windows. Поддержка прекращается в основном по одной причине: для упомянутых операционных систем больше не разрабатываются крайне важные компоненты программного обеспечения, и это влияет на работу ID-программ в этих системах.
В пользу этого решения говорит и статистика пользователей. Программное обеспечение для ID-карты с перечисленными операционными системами использует менее одного процента людей. Исчезновение поддержки означает, что RIA больше не будет тестировать, нормально ли работает программное обеспечение для ID-карты в упомянутых операционных системах и не будет разрабатывать новые версии для этих систем. Кроме того, в случае проблем с этими системами служба поддержки не сможет оказать помощь.
Тем, кто еще пользуется указанными системами, для использования программного обеспечения для ID-карты рекомендуется обновить операционную систему компьютера и перейти на 64-битную версию. Список операционных систем, поддерживающих программное обеспечение для ID-карты, находится на сайте id.ee:
Если же обновление операционной системы сразу невозможно, то для цифрового подписания можно использовать приложение RIA DigiDoc, созданное для смарт-устройств. С приложением RIA DigiDoc можно быстро, легко и удобно подписывать документы, проверять действие цифровых подписей, шифровать и расшифровывать документы, а также открывать, сохранять и делиться подписанным файлами с помощью смарт-устройств. Дополнительно о RIA DigiDoc можно прочитать здесь.
Основные обновления и изменения в программном обеспечении для ID-карты (версия 2022.6):
добавлена поддержка программного обеспечения для ID-карты в операционной системе Ubuntu 22.04;
прекращается поддержка Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2;
прекращается поддержка 32-битной операционной системы Windows;
удаляется возможность направлять эл. почту eesti.ee из клиента DigiDoc4 и просматривать направления, поскольку это можно делать более удобно на портале eesti.ee;
дополнения и исправления для средств чтения с экрана;
обновления компонентов и исправления ошибок.
Дополнительная информация об изменениях программного обеспечения для ID-карты находится по адресу https://www.id.ee/ru/artikkel/informacziya-o-versiyah-programmnogo-obespecheniya-id-karty-release-notes-2/. Последнюю версию программного обеспечения для ID-карты можно загрузить с веб-страницы.