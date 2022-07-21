Судно Isabelle останется и дальше временным домом для беженцев: договор продлен

Число прибывающих в Эстонию военных беженцев из Украины снизилось, почти половина из тех, кто был размещен на предоставляемых государством временных жилых площадях, переселилась на постоянное место жительства. Все же поиск подходящего для беженцев жилья оказался более времязатратным занятием, чем предполагалось ранее. „В сложившейся ситуации лучшим выходом стало продление договора с Tallink“, - сказала и.о. руководителя кризисного штаба Департамента социального страхования Керсти Каськ. Она подчеркнула, что проживание на пароме является все же кратковременным вариантом размещения, и идея заключается в том, чтобы человек нашел себе работу и съемное жилье так быстро, как это возможно.

Текущая ситуация на рынке арендной недвижимости не упрощает переезд украинских беженцев из краткосрочных мест размещения, предоставляемых государством. „На рынке арендной недвижимости конкурируют местные жители, работодатели, а в свете приближающейся осени и студенты, кроме того, цены выросли скачкообразно. Все это делает поиск подходящего для военного беженца жилища сложной задачей, даже несмотря на различные пособия, - пояснила Каськ. - Понятно, что мы начинаем уставать от войны и плохих новостей, но нельзя забывать, что украинцы воюют и за нашу свободу, и поддерживать их в тылу - это наша обязанность“.

Военных беженцев на борту MS Isabelle начали принимать в апреле. Сейчас на пароме проживает 1906 беженцев из Украины, из них 591 - дети.

К 18 июля государство потратило 21 млн евро на временное размещение, всего крыша над головой была обеспечена более, чем 16 тысячам военных беженцев. Получившие статус временной защиты беженцы из Украины могут ходатайствовать о получении субсидии на долгосрочную аренду жилья в местных самоуправлениях. С этими целями Департамент социального страхования уже заключил административные договоры с 65 самоуправлениями, было получено 624 ходатайства.