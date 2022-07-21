„Газпром“ возобновил поставки газа в Германию по „Северному потоку“. В ЕС опасались, что Россия откажется его включать

О начале работы газопровода также свидетельствуют данные газотранспортных операторов OPAL Gastransport и NEL Gastransport, пишет „Интерфакс“. По их информации, работа „Северного потока“ возобновилась, как и планировалось, в 7 утра по Москве.

Россия возобновила поставки, но в меньшем объеме. Как сообщил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, объем поставок газа по трубопроводу составляет 530 ГВт/ч — это 30% от полной загрузки „Северного потока“.

Россия остановила „Северный поток“ на техобслуживание спустя несколько недель после того, как в середине июня объем прокачки газа по газопроводу сократили до 40% от обычного уровня.

Власти Евросоюза опасались, что Россия может в целом отказаться возобновить поставки газа после завершения техобслуживания. 19 июля еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан заявил, что Европейская комиссия не ожидает, что Россия возобновит работу газопровода. „Мы работаем, исходя из того, что он не вернется в строй“, — цитировало Хана агентство Bloomberg.

20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что страны ЕС, вероятно, могут полностью остаться без российского газа. Член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что ЕС нужно готовиться к тому, что проблемы с поставками российского газа возникнут ближайшей и следующей зимой. Власти Евросоюза предложат странам — участницам ЕС принять соглашение, согласно которому потребление газа сократят на 15% с августа 2022 года.