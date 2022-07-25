Глава МИД Урмас Рейнсалу: в Эстонии не должны забывать о том, что требовал Путин в начале войны

Тогда, помнится, я говорил о том, что в памяти молодого поколения самым исключительным событием в их жизни останется коронакризис. Война России в Украине открыла совершенно иную перспективу. Военная ситуация влияет не только на наши интересы в сфере безопасности, но, без преувеличения можно сказать, на все человечество.

Для беспокойства есть причины. Война продолжается, причем в довольно в активной фазе. Важно понимать, что война не закончится сама по себе, закончить ее может режим Путина, следовательно, западный мир не предпринял достаточно усилий для того, чтобы сломать хребет режиму Путина. Из-за проблем энергетики и экономики психологическое противостояние, имеющее целью выяснить, чья способность к сопротивлению и внутренний хребет сильнее, приобретает особенно серьезный характер осенью и зимой, в отопительный период. В ситуации, когда в Украине каждую минуту умирают люди, нет никакого нравственного обоснования для усталости от войны. Но, действительно, в американских СМИ новости об Украине сошли с первых полос. Война в Украине затрагивает наши жизненные интересы, и наша задача доносить до людей информацию в том числе сейчас, в период отпусков.