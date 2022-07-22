22.07.2022, 08:35
НОТАРИУС ОТВЕЧАЕТ | Почему при разделе имущества меня исключили из списка наследников?
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„В конце прошлого года я получил электронное письмо о том, что я один из наследников. К письму прилагался список всех наследников и другая информация. Меня попросили сообщить нотариусу, что я получил электронное письмо, что я позже и сделал“, — пишет читатель Maaleht.
Читатель Maaleht: „Жирным шрифтом были выделены строки: „Вы, как законный наследник наследодателя, имеете право принять или отказаться от наследства. Если вы не откажетесь от наследства в указанный срок, считается, что вы приняли наследство.