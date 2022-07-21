ВИДЕО | Кая Каллас по поводу нарвского танка: нарвская управа не горит желанием его перенести

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Кая Каллас: в отношении противостояния агрессии России против Украины мы идем тем же путем, что и прошлое правительство.

Премьер-министр в первую очередь уделила внимание именно этому вопросы - готовности Евросоюза отрезать возможности для любых экономических отношений с Россией.

„Мы должны продолжать работать во имя того, чтобы сохранить санкции в отношении России. Также важно, что Эстония получит обратно от Евросоюза более половины стоимости поставленного в Украину оружия. Мы вернем 135 миллионов евро, и будем одними из первых, кто вернет деньги. Мы отдали в поддержку Украины около 250 миллионов и ходатайствуем о компенсации, чтобы обновить наше оборудование“.

Премьер-министра поддержал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу: „Вчера вступил в силу седьмой пакет санкций против России, с точки зрения Эстонии он недостаточен. Почему - потому что Россия до сих пор продолжает свою войну в Украине. Наша цель — добиться окончания войны, поэтому стоимость войны для России должна быть увеличена. Я поручил должностным лицам Министерства иностранных дел подготовить позиции Эстонии к следующему пакету санкций. Я связался со своим украинским коллегой, заверил, что будем всячески их поддерживать“, - сказал Рейнсалу.

Кая Каллас, на вопрос о том, как дальше будет двигаться вопрос о сносе памятников (конкретно о сносе танка в Нарве), прославляющих советский режим, ответила, что постепенно вопрос будет решаться, и местные самоуправления должны принимать решения сами с помощью Комиссии по воинским захоронениям. „Мы хотим подойти к этому вопросу взвешенно, особенно, если около памятника есть реальные захоронения“. Каллас отметила, что Нарва не представила никакого ходатайства по переносу советского танка, и у самоуправления нет желания этот танк убрать, поэтому „этот вопрос сложнее, чем в остальных случаях“.

Урмас Рейнсалу считает, что к концу года от всех этих монументов обязательно нужно избавиться. Это касается и нарвского танка.