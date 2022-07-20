Контавейт вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Гамбурге
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт обыграла шведскую теннисистку с эстонскими корнями Ребекку Петерсон (WTA 93) со счетом 6:3, 6:2 на теннисном турнире WTA 250 в Гамбурге и вышла в четвертьфинал.
Контавейт начала дебютный сет с брейка, но быстро отыграла его в следующем гейме. Позже обе теннисистки смогли выиграть по гейму, пока Анетт вновь не вышла вперед. При счете 5:3 у шведки снова были проблемы при подаче, и Контавейт выиграла дебютный сет 6:3.
Хотя в начале второго сета у обеих теннисисток были свои шансы на брейк, Контавейт снова вышла вперед со счетом 3:1 в сете. После этого Анетт не делала ни шагу назад и в последней партии матча сумела завершить матч брейком.
В общей сложности встреча продлилась один час 18 минут.
В четвертьфинале Контавейт встретится с немкой Андреа Петкович (WTA 67).