Контавейт вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Гамбурге

Контавейт начала дебютный сет с брейка, но быстро отыграла его в следующем гейме. Позже обе теннисистки смогли выиграть по гейму, пока Анетт вновь не вышла вперед. При счете 5:3 у шведки снова были проблемы при подаче, и Контавейт выиграла дебютный сет 6:3.

Хотя в начале второго сета у обеих теннисисток были свои шансы на брейк, Контавейт снова вышла вперед со счетом 3:1 в сете. После этого Анетт не делала ни шагу назад и в последней партии матча сумела завершить матч брейком.