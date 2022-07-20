Новый челлендж от Eesti Terviserajad: побывайте на 10 тропах здоровья и выиграйте подарочные карты в Sportland!

По словам руководителя Eesti Terviserajad Ассара Йыэпера, движение может стать естественной частью летнего отдыха. „Все мы знаем, насколько полезно движение для нашего физического и душевного здоровья, качества сна, способности концентрироваться и продуктивности, причем в любом возрасте. Я как любитель двигаться рад видеть, какое количество людей пользуется летом тропами здоровья. Ведь будем честными: наряду со всеми летними радостями небольшая спортивная активность – это то, что подзаряжает к осени наши физические и душевные батарейки“.

Хотя во время летних отпусков многие семьи находятся вдали от своих привычных тренировочных мест и спортивных залов, интересные возможности для тренировок можно найти повсюду. „Сеть Eesti Terviserajad состоит из более чем 120 троп, по которым можно гулять, бегать, ездить на велосипедах, ходить в походы. Многие тропы находятся недалеко от спортивных центров, в которых можно брать напрокат снаряжение, будь то походный велосипед, SUP-доска или диски для диск-гольфа. Почему бы не попробовать что-нибудь новенькое?“ – призывает Йыэпера уделять больше внимания движению.

Информацию обо всех тропах и возможностях движения можно найти на сайте terviserajad.ee. „Мы надеемся, что челлендж #rajavallutaja сподвигнет людей на открытие для себя новых троп, расположенных дальше от дома, и в скором времени мы будем наблюдать более миллиона посещений троп здоровья в месяц. Мы уже близки к цели, поскольку в жарком июне Эстонскими тропами здоровья воспользовались 930 000 раз, и это на 12% больше, чем в июне прошлого года“.