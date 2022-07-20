Новый челлендж от Eesti Terviserajad: побывайте на 10 тропах здоровья и выиграйте подарочные карты в Sportland!
Сегодня по инициативе Eesti Terviserajad начинается летний челлендж #rajavallutaja, который призывает как детей, молодежь, так и взрослых двигаться по тропам здоровья на всей территории Эстонии.
По словам руководителя Eesti Terviserajad Ассара Йыэпера, движение может стать естественной частью летнего отдыха. „Все мы знаем, насколько полезно движение для нашего физического и душевного здоровья, качества сна, способности концентрироваться и продуктивности, причем в любом возрасте. Я как любитель двигаться рад видеть, какое количество людей пользуется летом тропами здоровья. Ведь будем честными: наряду со всеми летними радостями небольшая спортивная активность – это то, что подзаряжает к осени наши физические и душевные батарейки“.
Хотя во время летних отпусков многие семьи находятся вдали от своих привычных тренировочных мест и спортивных залов, интересные возможности для тренировок можно найти повсюду. „Сеть Eesti Terviserajad состоит из более чем 120 троп, по которым можно гулять, бегать, ездить на велосипедах, ходить в походы. Многие тропы находятся недалеко от спортивных центров, в которых можно брать напрокат снаряжение, будь то походный велосипед, SUP-доска или диски для диск-гольфа. Почему бы не попробовать что-нибудь новенькое?“ – призывает Йыэпера уделять больше внимания движению.
Информацию обо всех тропах и возможностях движения можно найти на сайте terviserajad.ee. „Мы надеемся, что челлендж #rajavallutaja сподвигнет людей на открытие для себя новых троп, расположенных дальше от дома, и в скором времени мы будем наблюдать более миллиона посещений троп здоровья в месяц. Мы уже близки к цели, поскольку в жарком июне Эстонскими тропами здоровья воспользовались 930 000 раз, и это на 12% больше, чем в июне прошлого года“.
Для участия в челлендже #rajavallutaja необходимо побывать как минимум на десяти разных тропах здоровья и опубликовать фотографию с картой тропы или видео на сайте terviserajad.ee. Среди всех участников будет разыграно десять подарочных карт от Sportland на сумму 100 евро, а также бейсболки, толстовки и бутылки для воды с логотипом Eesti Terviserajad. Челлендж продлится до 18 сентября. Все любители активного отдыха могут выставлять фотографии с троп здоровья в социальных сетях, добавляя к ним хэштег #rajavallutaja.
Целевое учреждение „Эстонские тропы здоровья“ (Eesti Terviserajad SA) было учреждено в 2005 году компаниями Merko Ehitus, Swedbank и Eesti Energia. К настоящему моменту Эстонские тропы здоровья оказывают наибольшее воздействие на привычки жителей Эстонии, связанные с подвижным образом жизни. Всего в Эстонии насчитывается более 1100 километров троп здоровья, которые можно использовать круглый год. В 2021 году они посещались более 7 миллионов раз. Тропы обслуживаются командой из 200 человек.