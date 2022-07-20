Неожиданное расторжение договоров партнером Elektrilevi: клиентам придется проявить терпение

Energos Veritas, дочернее предприятие Harju Elekter, прекратило сотрудничество по поставке распределительных трансформаторов, уведомив Elektrilevi о расторжении договоров в чрезвычайном порядке. В рамках договоров, заключенных в марте 2021 года, предприятие Energo Veritas обязалось поставлять Elektrilevi распределительные трансформаторы, необходимые для развития распределительной сети, в течение как минимум трех лет.

„Расторжение договора нашим многолетним партнером вызывает сожаление и напрямую влияет на нашу будущую деятельность, но мы уже ведем переговоры с новыми потенциальными поставщиками трансформаторов. Ситуация обнадеживающая, поскольку компетенции и сырье, необходимые для производства трансформаторов, никуда не исчезли. На данный момент на рынке около 20 потенциальных новых поставщиков трансформаторов, с которыми мы активно ведем переговоры. Несмотря на это, заключение любых новых договоров о сотрудничестве требует времени. В связи со сложившейся ситуацией также могут быть продлены сроки наших работ, и, к сожалению, это касается и новых подключающихся. Elektrilevi делает все возможное, чтобы обеспечить максимально быстрое создание новых сетевых подключений. Мы очень надеемся на понимающее отношение наших клиентов“, — прокомментировал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.