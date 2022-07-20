Концерт группы Rammstein: дороги не перекрыты, но полиция призывает к терпению(1)
Сегодня в окрестностях Певческого поля сотрудники полиции будут следить за безопасностью дорожного движения в усиленном режиме. В район концерта группы Rammstein будут направлены дополнительные патрули для обеспечения порядка и регулировки движения, в случае такой необходимости. Однако сама организация движения в районе меняться не будет.
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры полиции Ало Валдло в разговоре с корреспондентом RusDelfi отметил, что концерт посетят предположительно несколько десятков тысяч человек. В связи с этим транспортная нагрузка рядом с Певческим полем будет пиковой как до, так и после концерта. Это может привести к пробкам вплоть до полной остановки движения. „Мы просим водителей быть терпеливыми в пробках и запастись достаточным количеством времени, чтобы добраться до своего места назначения вовремя“, — замечает глава Пыхьяской префектуры.
Полиция также обращает внимание, что дополнительный надзор будет осуществляться не только за водителями автомобилей, но и за водителями легкого транспорта. Строгий, но справедливый взор сотрудников правопорядка будет направлен и на тех, кто решит добраться на концерт на велосипедах или самокатах. „При движении на самокатах также необходимо соблюдать правила безопасности“, — напоминает Ало Валдло.