Концерт группы Rammstein: дороги не перекрыты, но полиция призывает к терпению

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры полиции Ало Валдло в разговоре с корреспондентом RusDelfi отметил, что концерт посетят предположительно несколько десятков тысяч человек. В связи с этим транспортная нагрузка рядом с Певческим полем будет пиковой как до, так и после концерта. Это может привести к пробкам вплоть до полной остановки движения. „Мы просим водителей быть терпеливыми в пробках и запастись достаточным количеством времени, чтобы добраться до своего места назначения вовремя“, — замечает глава Пыхьяской префектуры.