Едва не утонувший в Центре здоровья Кейла 10-летний мальчик скончался в больнице

В во время происшествия в Центре здоровья проходила тренировка клуба 21CC Triatloniklubi. Среди присутствовавших был и эстонский триатлонист Марко Альберт. Альберт рассказал Delfi, что был не только был свидетелем всего произошедшего, но и помог сохранить мальчику жизнь. Новость потрясла спортсмена. „Видимо, мы сделали недостаточно“, - сказал Марко Альберт.

Альберт добавил, что в их тренировке мальчик не участвовал и был в водном центре не один. От дальнейших комментариев Марко Альберт отказался.

Delfi также связался с Тони Мейелем, тренером по плаванию Центра здоровья Кейла, который находился в на месте во время событий. Тренер сослался на совет полиции не комментировать произошедшее, то же самое повторила и руководитель Центра здоровья Лийна Зибо. Оба сказали, что на данный момент у них больше нет комментариев и что этим вопросом занимается полиция.

Ранее руководитель Кейлаского центра здоровья Лийна Зибо рассказала Delfi, что инцидент произошел вчера днем ​​в бассейне центра. „В 13:21 поступила информация, что ребенок ушел под воду. Сотрудники центра сразу же приступили к оказанию первой помощи и делали это до приезда скорой помощи“, - сказала она.

По словам очевидцев, в момент происшествия в центре было много детей, которые, в том числе занимались плаванием. „К счастью, люди очень быстро пришли на помощь ребенку и смогли спасти ему жизнь“, — рассказал Delfi местный житель.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Анника Максимов сообщила сегодня Delfi, что скорая помощь доставила ребенка в больницу в тяжелом состоянии. По ее словам, обстоятельства происшедшего уточняются.

„Дело расследуется полицией, и в ходе следствия мы не можем разглашать больше информации“, — сказала руководитель Центра здоровья.