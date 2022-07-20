Новости Эстонии
20.07.2022, 20:20

ИНТЕРВЬЮ | Кая Каллас: Энергокризис и жизнь людей взаимосвязаны. Мы постарались как следует защитить кошелек налогоплательщика

 (37)
В КАКОМ ОБЪЕМЕ? Какая Каллас пока не знает, какие налоги следует повысить и насколько. Этот вопрос придется отложить до следующих выборов.
В КАКОМ ОБЪЕМЕ? Какая Каллас пока не знает, какие налоги следует повысить и насколько. Этот вопрос придется отложить до следующих выборов.
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Ekspress Meedia

Кая Каллас только что укомплектовала правительство, которое потратит сотни миллионов евро на постоянные расходы, не уточняя при этом, откуда эти деньги возьмутся. Но, несмотря на это, Каллас утверждает, что Партия реформ — единственный страж кошелька налогоплательщиков.

Мы только что обрели правительство, но все указывает на то, что радость от этого будет недолгой. На фоне бушующих кризисов партии, вошедшие в правящую коалицию, изыскивают любую возможность выделиться и отличиться в преддверии приближающихся выборов. Неожиданности начались еще до первого дня работы правительства.

Все имеет свои положительне и отрицательные стороны. Министрами не рождаются, ими становятся. Кто знает, может те, кто пришел сейчас, полны желания решать проблемы, которые встанут перед нами. Должен быть баланс между опытными и новыми людьми. Если бы каждый раз министерские посты занимали люди, уже имеющие соответствующий опыт, у новичков вообще не было бы шанса.

Оставить комментарий Читать комментарии (37)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии