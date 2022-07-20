ИНТЕРВЬЮ | Кая Каллас: Энергокризис и жизнь людей взаимосвязаны. Мы постарались как следует защитить кошелек налогоплательщика

Мы только что обрели правительство, но все указывает на то, что радость от этого будет недолгой. На фоне бушующих кризисов партии, вошедшие в правящую коалицию, изыскивают любую возможность выделиться и отличиться в преддверии приближающихся выборов. Неожиданности начались еще до первого дня работы правительства.

Все имеет свои положительне и отрицательные стороны. Министрами не рождаются, ими становятся. Кто знает, может те, кто пришел сейчас, полны желания решать проблемы, которые встанут перед нами. Должен быть баланс между опытными и новыми людьми. Если бы каждый раз министерские посты занимали люди, уже имеющие соответствующий опыт, у новичков вообще не было бы шанса.