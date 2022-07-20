20.07.2022, 20:20
ИНТЕРВЬЮ | Кая Каллас: Энергокризис и жизнь людей взаимосвязаны. Мы постарались как следует защитить кошелек налогоплательщика(37)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Кая Каллас только что укомплектовала правительство, которое потратит сотни миллионов евро на постоянные расходы, не уточняя при этом, откуда эти деньги возьмутся. Но, несмотря на это, Каллас утверждает, что Партия реформ — единственный страж кошелька налогоплательщиков.
Мы только что обрели правительство, но все указывает на то, что радость от этого будет недолгой. На фоне бушующих кризисов партии, вошедшие в правящую коалицию, изыскивают любую возможность выделиться и отличиться в преддверии приближающихся выборов. Неожиданности начались еще до первого дня работы правительства.