Молекулярный кризис взвинтил цены на сырье
Основная причина высокой инфляции в мировой экономике кроется сегодня, главным образом, в подорожавшей энергии, что влияет на все товары и услуги. Энергетический сектор хорошо характеризует очень широкую тенденцию на сырьевом рынке, в котором долгое время было недостаточно инвестиций и который не может теперь обслуживать среду с повысившимися требованиями. Речь идет о молекулярном кризисе на всех „фронтах“. Это понятие - „молекулярный кризис“ описывает ситуацию, когда одновременно остро ощущается большая нехватка всех видов сырья.
Чтобы бороться со слишком высоким ростом цен, центробанки начали повышать процентные ставки с целью охлаждения спроса в экономике и обуздания инфляции. Цель центробанков в том, чтобы повысить стоимость денег, уменьшить спрос на товары и услуги и тем самым вывести их из-под давления роста цен.
Более высокая стоимость денег уже понизила активность на рынке недвижимости. Складывается парадоксальная ситуация: даже в страхе отсутствия товаров больше панически не скупаются материалы и сырье. Цены на многие виды сырья снизились с прежнего, очень высокого уровня. Признаки снижения цен есть и в других отраслях промышленности. Подешевели грузоперевозки. Итак, исключительный рост цен как будто замедляется, но надолго ли?
Спрос не растет
Замедление роста цен через подавление спроса — это мера временная, если в создающих рост цен промышленных отраслях не увеличивается предложение. Поскольку в условиях нестабильной среды инвестиций капитала в сырьевом секторе недостаточно, то ускорение роста цен вернется, как только в экономике восстановится спрос.
В энергетике рост предложения требует капитала и времени. Инвестиции в предложение фоссильных видов топлива сегодня не актуально по причине экологических требований. Проекты в области возобновляемой энергии выходят на рынок с большим трудом. Высокая тенденция электрификации предполагает рост предложения промышленного металла, что невозможно сделать за один-два года. По оценкам, предприятия по добыче должны для увеличения предложения металла инвестировать в течение последующих десяти лет порядка 400 миллиардов долларов. Инвестиции ближайших лет вероятнее всего покажут, насколько мы далеко от этого показателя. Здесь проявляется тот же парадокс, что и на рынке энергии - для действительного повышения объемов производства цены на металл должны очень резко вырасти и оставаться на высоком уровне некоторое время, прежде чем кто-нибудь осмелится начать расширять производство.
Спрос Китая восстанавливается
Цены на сырье в последние месяцы снижались вместе с ценами на других биржах. Большие изменения претерпела цена на медь, которая снизилась по сравнению с достигнутым в феврале пиком на 32%. В условиях продолжающегося энергетического кризиса лучше всего удержались цены на энергию. Основная причина падения состоит в низкой экономической активности, которая смягчила недостаток предложения сырья. Теперь этот риск частично заложен в цены, поскольку сегодня ни одно предприятие в ближайшее время больше не ждет от европейской экономики ничего хорошего. Рост процентных ставок стал причиной пессимистических ожиданий и в отношении экономики США.
Наряду с экономикой Европы и США в части спроса на сырье важно наблюдать за экономикой Китая. Смягчение Китаем связанных с коронавирусом ограничений вновь открыло крупные города Великой Поднебесной. Государство только что сообщило об одной из крупнейших в истории программ поддержки экономики, большая часть которой будет направлена на сооружение инфраструктуры. Исторически именно рынки сырья активизировались вместе с ростом экономической активности Китая.
Положительные возможности рынков сырья
В краткосрочном плане очень высокое колебание цен характерно для сырьевого сектора. В долгосрочном плане самой важной движущей силой в сырьевом секторе является баланс спроса и предложения. Поскольку нового предложения в секторе нет, в хоть сколько-нибудь активной экономической среде цены на сырье в ближайшие годы должны остаться высокими.
Недостаточное предложение при восстановлении спроса ставит предприятия, которые работают с запасами сырьевого сектора, в хорошее положение. С сегодняшними ценами на сырье предприятия сектора получают высокие прибыли, выплачивают щедрые дивиденды и имеют невысокое долговое бремя. Проблема же при этом заключается в недостаточных инвестициях в новые заводы и производства, которые должны увеличить предложения. Без достаточного предложения в экономике трудно покончить с давлением инфляции.
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