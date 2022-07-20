Молекулярный кризис взвинтил цены на сырье

Чтобы бороться со слишком высоким ростом цен, центробанки начали повышать процентные ставки с целью охлаждения спроса в экономике и обуздания инфляции. Цель центробанков в том, чтобы повысить стоимость денег, уменьшить спрос на товары и услуги и тем самым вывести их из-под давления роста цен.

Более высокая стоимость денег уже понизила активность на рынке недвижимости. Складывается парадоксальная ситуация: даже в страхе отсутствия товаров больше панически не скупаются материалы и сырье. Цены на многие виды сырья снизились с прежнего, очень высокого уровня. Признаки снижения цен есть и в других отраслях промышленности. Подешевели грузоперевозки. Итак, исключительный рост цен как будто замедляется, но надолго ли?

Спрос не растет

Замедление роста цен через подавление спроса — это мера временная, если в создающих рост цен промышленных отраслях не увеличивается предложение. Поскольку в условиях нестабильной среды инвестиций капитала в сырьевом секторе недостаточно, то ускорение роста цен вернется, как только в экономике восстановится спрос.

В энергетике рост предложения требует капитала и времени. Инвестиции в предложение фоссильных видов топлива сегодня не актуально по причине экологических требований. Проекты в области возобновляемой энергии выходят на рынок с большим трудом. Высокая тенденция электрификации предполагает рост предложения промышленного металла, что невозможно сделать за один-два года. По оценкам, предприятия по добыче должны для увеличения предложения металла инвестировать в течение последующих десяти лет порядка 400 миллиардов долларов. Инвестиции ближайших лет вероятнее всего покажут, насколько мы далеко от этого показателя. Здесь проявляется тот же парадокс, что и на рынке энергии - для действительного повышения объемов производства цены на металл должны очень резко вырасти и оставаться на высоком уровне некоторое время, прежде чем кто-нибудь осмелится начать расширять производство.

Спрос Китая восстанавливается