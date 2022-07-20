Еще одна сторона скандала с Керсна: министерство закупило для эстонских школ снятые с продажи тесты

Мало того, что Министерство образования и науки закупило в прошлом году быстрые тесты для школ на миллионы евро, сделав это с грубым нарушением норм госзакупок, так теперь еще выяснилось, что в результате большой спешки закупили тесты, которые фактически были отмечены как „снятые с продажи“.