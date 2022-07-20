Новости Эстонии
20.07.2022, 10:51

Еще одна сторона скандала с Керсна: министерство закупило для эстонских школ снятые с продажи тесты

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Снятый с продажи набор для экспресс-тестирования на антиген SARS-CoV-2, который был закуплен Министерством образования для школ Эстонии
Снятый с продажи набор для экспресс-тестирования на антиген SARS-CoV-2, который был закуплен Министерством образования для школ Эстонии
ФОТО: Selfdiagnostics Deutschland GmbH

Мало того, что Министерство образования и науки закупило в прошлом году быстрые тесты для школ на миллионы евро, сделав это с грубым нарушением норм госзакупок, так теперь еще выяснилось, что в результате большой спешки закупили тесты, которые фактически были отмечены как „снятые с продажи“.

„Да, Департамент здоровья инициировал процедуру надзора в отношении Selfdiagnostics OÜ в связи с экспресс-тестами на антиген COVID-19, используемыми при тестировании в школах. Во время процедуры надзора, была сделана соответствующая отметка в базе данных медицинских устройств“, — сказала заведующая отделом медицинских устройств Департамента здоровья Пирет Пыйклик в ответ на запрос Forte.

Речь идет об экспресс-тестах, закупленных в начале договора, подписанного между Министерством образования и науки и эстонско-немецкой компанией Selfdiagnostics 28 октября прошлого года, которые массово внедрялись в эстонских школах. Детей проверяли два раза в неделю, а инфицированных отправляли домой, это, по оценке министерства, это помогло сдержать распространение дельта-штамма коронавируса.

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