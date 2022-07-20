20.07.2022, 10:51
Еще одна сторона скандала с Керсна: министерство закупило для эстонских школ снятые с продажи тесты(20)
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Мало того, что Министерство образования и науки закупило в прошлом году быстрые тесты для школ на миллионы евро, сделав это с грубым нарушением норм госзакупок, так теперь еще выяснилось, что в результате большой спешки закупили тесты, которые фактически были отмечены как „снятые с продажи“.
„Да, Департамент здоровья инициировал процедуру надзора в отношении Selfdiagnostics OÜ в связи с экспресс-тестами на антиген COVID-19, используемыми при тестировании в школах. Во время процедуры надзора, была сделана соответствующая отметка в базе данных медицинских устройств“, — сказала заведующая отделом медицинских устройств Департамента здоровья Пирет Пыйклик в ответ на запрос Forte.