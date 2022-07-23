Новости Эстонии
23.07.2022, 12:43

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Сократится ли отпуск, если сотрудник во время него заболеет?

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Anneli Lepik
Tööinspektsiooni nõustamisjurist
Прерывает ли болезнь отпуск?
Прерывает ли болезнь отпуск?
ФОТО: Photographee.eu | Shutterstock

Читатель Maaleht спрашивает: Я был в отпуске в мае, но в это время заболел и взял больничный на неделю. Когда он закончился, отпускной период тоже закончился. Я хотел отдохнуть еще неделю сразу после больничного, но на работе мне сказали, что это невозможно. Теперь надо прийти на работу, эту пропущенную неделю придется оформлять отдельно, а летом ее взять уже нельзя. Правильно ли поступили в моем случае? Или все-таки можно было продолжить отпуск сразу после больничного?

Отвечает юрист-консультант трудовой инспекции Аннели Лепик.

Согласно части 6 статьи 69 Закона о трудовом договоре отпуск работника может быть прерван в связи с нахождением на больничном. Однако следует учитывать, что прерывание отпуска не происходит, так сказать, автоматически.

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