ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Сократится ли отпуск, если сотрудник во время него заболеет?

Читатель Maaleht спрашивает: Я был в отпуске в мае, но в это время заболел и взял больничный на неделю. Когда он закончился, отпускной период тоже закончился. Я хотел отдохнуть еще неделю сразу после больничного, но на работе мне сказали, что это невозможно. Теперь надо прийти на работу, эту пропущенную неделю придется оформлять отдельно, а летом ее взять уже нельзя. Правильно ли поступили в моем случае? Или все-таки можно было продолжить отпуск сразу после больничного?