21.07.2022, 11:15
БОЛЬШАЯ ПИРАМИДАЛЬНАЯ СХЕМА | Куда подевались деньги вкладчиков — 17 миллионов евро?(16)
ФОТО: | Äripäev
Глава кредитно-сберегательного общества Eesti Areng Максим Сорокин клянется вернуть все деньги вкладчиков. Но бизнесмен не знает, где он возьмет необходимые для этого 17 миллионов евро.
Сегодня у кредитно-сберегального общества Eesti Areng остался всего один член правления — Максим Сорокин (39), который по данным Коммерческого регистра может представлять КСО единолично во всех сделках.