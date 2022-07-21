Экономика
21.07.2022, 11:15

БОЛЬШАЯ ПИРАМИДАЛЬНАЯ СХЕМА | Куда подевались деньги вкладчиков — 17 миллионов евро?

 (16)
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ИНВЕСТИЦИОННОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ: руководитель КСО Eesti Areng Максим Сорокин использовал деньги вкладчиков для финансирования собственного бизнеса.
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ИНВЕСТИЦИОННОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ: руководитель КСО Eesti Areng Максим Сорокин использовал деньги вкладчиков для финансирования собственного бизнеса.
ФОТО: Andras Kralla | Äripäev

Глава кредитно-сберегательного общества Eesti Areng Максим Сорокин клянется вернуть все деньги вкладчиков. Но бизнесмен не знает, где он возьмет необходимые для этого 17 миллионов евро.

Сегодня у кредитно-сберегального общества Eesti Areng остался всего один член правления — Максим Сорокин (39), который по данным Коммерческого регистра может представлять КСО единолично во всех сделках.

23 мая Центральная криминальная полиция задержала Сорокина по подозрению в инвестиционном мошенничестве. В случае, если суд признает его виновным, его может ожидать тюремное заключение сроком до пяти лет.

Оставить комментарий Читать комментарии (16)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии