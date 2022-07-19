19.07.2022, 21:45
Будьте бдительны! В Тарту все чаще воры срезают с автомобилей глушители(10)
ФОТО: Ekspress Meedia
Одного из жителей Тарту ждал ранним утром неприятный сюрприз - он обнаружил, что неизвестные вырезали ночью из-под его машины глушитель. Полиция признает, что кражи каталитических нейтрализаторов действительно участились.
"Поехали утром на машине и слышим какой-то ужасный грохот. Отвезли машину к механику, который и сказал нам, что глушитель пропилен. Я знаю еще о трех подобных кражах, совершенных недавно“, - рассказал Урмас, владелец пострадавшего автомобиля. По его мнению, проблема в первую очередь в том, что скупщики не спрашивают ни документов, ни происхождения деталей. "Так они становятся сообщниками преступников“, - считает мужчина.