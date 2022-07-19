Будьте бдительны! В Тарту все чаще воры срезают с автомобилей глушители

"Поехали утром на машине и слышим какой-то ужасный грохот. Отвезли машину к механику, который и сказал нам, что глушитель пропилен. Я знаю еще о трех подобных кражах, совершенных недавно“, - рассказал Урмас, владелец пострадавшего автомобиля. По его мнению, проблема в первую очередь в том, что скупщики не спрашивают ни документов, ни происхождения деталей. "Так они становятся сообщниками преступников“, - считает мужчина.

Кроме того, Урмас недоволен процессом, через который ему пришлось пройти, чтобы сообщить о преступлении. "Мы же точно и не знаем, о скольких кражах вообще полиции сообщается. Когда я открыл для заполнения сообщение о возможном правонарушении, то у меня сразу возникло ощущение, что этим документом осведомителю скорее угрожают. Казалось, что полиция пошла на это специально для того, чтобы люди не осмелились заявлять о случившемся“, — сказал Урмас.