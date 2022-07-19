Анетт Контавейт начала турнир в Гамбурге с трудовой победы

Во втором круге Контавейт встретиться со шведской теннисисткой Ребеккой Петерсон (WTA 92), которая в первом круге победила украинку Катерину Байндль (WTA 140) со счетом 6:3, 6:0.

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