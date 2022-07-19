19.07.2022, 20:56
Анетт Контавейт начала турнир в Гамбурге с трудовой победы
ФОТО: | Scanpix
Анетт Контавейт (WTA 2) начала турнир в Гамбурге (WTA 250) с победы над румынкой Ириной Бара (WTA 125). Эстонская спортсменка выиграла со счетом 6:3, 7:6 (3).
Во втором круге Контавейт встретиться со шведской теннисисткой Ребеккой Петерсон (WTA 92), которая в первом круге победила украинку Катерину Байндль (WTA 140) со счетом 6:3, 6:0.
STATISTIKA:
Вторая ракетка мира Анетт Контавейт взяла wild card в основную сетку турнира.
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