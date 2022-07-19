ФОТО | Мощно! На Певческом поле заканчивают возводить сцену, на которой уже завтра выступит Rammstein(5)
Уже завтра, 20 июля, на Певческом поле в Таллинне выступит знаменитая группа Rammstein. Поскольку это очень масштабное мероприятие, посетителей просят приходить заблаговременно и учитывать, что разрешено проносить с собой, а что строго запрещено.
По словам руководителя Live Nation Eesti Эвы Палм, это будет крупнейшее шоу последнего десятилетия. „Представьте себе, что вы попали в переднюю Мордора, которую „украшает“ футуристическая технократическая техника Сумасшедшего Макса, и все это объединяется с Rammstein на Певческом поле“, – добавляет она. „Грандиозное зрелище, масштаб и энергетику описать невозможно“, – сказала Палм. – „Мы ждали этого шоу 2,5 года, и теперь оно наконец-то состоится на Певческом поле“, — добавила она.
„Мы рекомендуем приходить на место заранее, поскольку в связи с большим наплывом зрителей проверка билетов и досмотр личных вещей могут занять время“, – сказал руководитель Meeskond Security Эйго Сыстер, и добавил, что необходимо иметь при себе удостоверяющий личность документ на тот случай, если возникнет необходимость установить личность человека или проверить его возраст.
Вход на Певческое поле откроют 20 июля в 17:00. Вход через Морские ворота, ворота Мяэ и Ору. Проход на концерт обеспечивает билет / браслет, купленный в предварительной продаже или в билетной кассе на месте. Его наличие проверяется на входе.
Парковка в окрестностях Таллиннского певческого поля затруднена, поэтому зрителей просят по возможности не приезжать на автомобилях. Парковка для велосипедов находится у Морских ворот.
Во время мероприятия запускать дроны запрещено!
Программа концерта:
17.00 ворота
20.00 DUO ABÉLARD
21.05 RAMMSTEIN
Вас не пропустят на территорию концерта, если у вас с собой будет:
своя еда и напитки
бутылки и банки
зонт – он загораживает обзор
фото- и видеотехника
селфи-палка, планшет или ноутбук
огнестрельное и холодное оружие и пиротехника
опасные вещества и предметы
алкоголь и наркотики
домашние животные
велосипеды, роликовые коньки, самокаты и скейты
мотошлемы, походные стулья или табуреты
лишний багаж и вещи – не берите с собой большие сумки или ненужные вещи.
Камеры хранения есть на всех входах.