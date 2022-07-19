19.07.2022, 16:24
Родителям онкобольного ребенка все же могут представить счет в полмиллиона евро. Судебное разбирательство продолжается(2)
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Хотя Больничную кассу и обязали оплатить стоившее полмиллиона евро лечение девятилетнего мальчика в больнице Хельсинки, в Таллиннском административном суде продолжается основной спор, касающийся неудовлетворения ходатайства о лечении за границей. Если суд встанет на сторону Больничной кассы, родителям ребенка придется вернуть деньги.
„В Таллиннском административном суде продолжается основной спор, и если наше решение оставить без удовлетворения ходатайство о лечении за границей будет признано верным, Больничная касса Эстонии должна будет попросить пациента вернуть деньги за лечение“, - сказал руководитель юридического отдела Больничной кассы Эрго Палло.