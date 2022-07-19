Родителям онкобольного ребенка все же могут представить счет в полмиллиона евро. Судебное разбирательство продолжается

„В Таллиннском административном суде продолжается основной спор, и если наше решение оставить без удовлетворения ходатайство о лечении за границей будет признано верным, Больничная касса Эстонии должна будет попросить пациента вернуть деньги за лечение“, - сказал руководитель юридического отдела Больничной кассы Эрго Палло.

Данный случай исключительный: суд в рамках первоначальной правовой защиты отрегулировал первоначально и временно правовые отношения таким образом, что впервые в Эстонии Больничная касса обязана возместить расходы на лечение онкобольного ребенка за границей во время судебного разбирательства. Как уточнил Палло, решение о возмещении расходов на лечение во время судебного разбирательство является окончательным. „Постановление Таллиннского окружного суда не может быть обжаловано, и мы оплатим это лечение“, - сказал он.