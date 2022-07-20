ИССЛЕДОВАНИЕ | Больше половины жителей Эстонии совершают онлайн-покупки по меньшей мере раз в месяц

Каждый пятый, или 21% жителей Эстонии, ежедневно пользующихся интернетом, утверждает, что совершает покупки удаленно несколько раз в месяц, в то же время 20% сообщили, что делают это один раз в месяц. Как выяснилось из опроса среди жителей Балтийских стран, проведенного универсальным решением для приема платежей через интернет Klix, 8% совершают покупки в интернете каждую неделю и еще 6% несколько раз в неделю.

Среди жителей Балтийских стран онлайн-шопинг наиболее популярен в Литве, где 67% респондентов совершают покупки в интернете как минимум раз в месяц. Латыши немного активнее эстонцев — 57%.

В Латвии и Литве больше всего покупок в интернете (то есть чаще одного раза в неделю) совершают женщины в возрасте 30–39 лет, в Эстонии же более активными являются женщины в возрасте 50–59 лет.

„Владельцам интернет-магазинов непременно следует взять на заметку результаты подобных исследований, так как они ясно показывают, кто более готов покупать товары в интернете, а кого необходимо для этого немного подтолкнуть, — сказал руководитель эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель. — Современный покупатель мобилен, совершая покупки в любом месте — в общественном транспорте, в парикмахерской, в дорожном движении, поэтому важно предложить быстрый и удобный способ оплаты, чтобы клиентам не приходилось каждый раз вводить данные своей банковской карты. Klix — универсальное решение для приема онлайн-платежей — очень подходит для этого“.

В то время как большинство, то есть 43% респондентов, отметили, что у них нет определенного времени для совершения покупок в интернете, 19% жителей Эстонии ответили, что они чаще всего совершают покупки по выходным дням, и столько же респондентов делают это по вечерам в будние дни. 12% респондентов ответили, что пользуются интернет-магазинами для того, чтобы сделать небольшой перерыв, то есть они просматривают интернет-магазины именно во время перерывов на рабочем месте.

Citadele Klix в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat в апреле 2022 года провел опрос среди жителей Балтийских стран об их привычках при покупках в интернет-магазинах, опросив в интернете более 700 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет в каждой стране.