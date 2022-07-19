Центристская партия: налог на продукты питания необходимо снизить до 9 процентов

„Эффект рекордных цен на энергоносители распространяется и на полки магазинов. В июне стоимость продовольственной корзины по оценке Эстонского института конъюнктуры выросла на целых 18 процентов в годовом сравнении. В то время как в последние годы цена продовольственной корзины оставалась неизменной максимум 2 евро, в этом году стоимость увеличилась более чем на 14 евро“, — отмечает Тынис Мёльдер. „Последние исследования показывают, что ралли цен существенно влияет и на потребление продуктов питания — увеличивается доля уцененных и более дешевых продуктов в потребительских корзинах, что, в свою очередь, влияет на качество жизни. Эстоноземельцы предпочитают домашнюю еду, но также они очень чувствительны к цене“.

Тынис Мёльдер добавляет, что благодаря разнице в НДС можно сделать продукты питания более доступными для людей с низкими доходами и улучшить качество их жизни. „Эстония является одним из четырех государств-членов Европейского Союза, где не применяется пониженная ставка НДС на продукты питания. Большинство стран снизили НДС до 0-15 процентов. Например, в Финляндии НДС на продукты питания составляет 14%. а в Швеции — 12%, а в Латвии свежие фрукты и овощи облагаются НДС по ставке 5%. Еда — самая большая часть семейного бюджета, на нее уходит около 21% расходов“, — говорит Тынис Мёльдер.