В Эстонии появятся две новые радиостанции, а зоны покрытия существующих радиостанций расширятся

TTJA объявило конкурс на выдачу 13 региональных радиолицензий 13.05.2022. На участие в конкурсе могли претендовать сегодняшние радиостанции для расширения своей зоны охвата, а также новые станции для выхода на рынок.

На конкурс поступило 34 ходатайства. В девяти зонах покрытия сразу несколько претендентов хотели получить радиолицензию, поэтому между соискателями была довольно серьезная конкуренция. Например, как в Йыгеваском, так и в Ляэне-Вируском уезде на получение лицензии на радио претендовали до пяти заявителей. Процедура конкурса предусматривает, что в таких случаях в TTJA собирается экспертная комиссия, состоящая из специалистов в области СМИ, которая оценивает соответствие заявок положениям закона и дополнительным условиям, установленным министром культуры. Исходя из предложения комиссии, TTJA принял решение выдать 13 радиолицензий в различных уголках Эстонии.

„Приятно видеть большой интерес предпринимателей к трансляции радиопередач. Комиссия, состоящая из экспертов в области медиа, проделала отличную работу и благодаря этому мы можем поприветствовать на радиоландшафте две абсолютно новые радиостанции: Star FM Eesti и радио Läänemaa TRE“, - сказала генеральный директор TTJA Кристи Тальвинг.

„Кроме того, увеличивается доля радиопрограмм на эстонском и русском языках, а выбор музыки для прослушивания расширяется по всей Эстонии. Мы также особенно рады созданию более широких возможностей для распространения музыки, созданной эстонцами“, — добавила Тальвинг.

Новые лицензии на деятельность будут действовать с 1 августа 2022 года (только для радио Relax FM в Ида-Вирумаа – с 8 сентября 2022 года), а лицензии будут действовать до 16 ноября 2024 года, после чего будет организован новый конкурс для выдачи всех постоянных радиолицензий.

Кроме того, TTJA на постоянной основе выдает временные радиолицензии сроком до трех месяцев.

Перед началом деятельности поставщик медиа-услуг также должен получить лицензию на использование радиочастоты от TTJA.