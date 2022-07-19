ФОТО | Вице-спикерами Рийгикогу избрали Хелира-Валдора Сеэдера и Мартина Хельме

На тайном голосовании Хелира-Валдора Сеэдера поддержали 46 депутатов, Мартина Хельме – 35 депутатов Рийгикогу. Недействительных бюллетеней, на которых не было указано имен, было три. Всего в выборах вице-спикеров участвовали 84 члена парламента.