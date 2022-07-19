Новости Эстонии
19.07.2022, 11:35

ФОТО | Вице-спикерами Рийгикогу избрали Хелира-Валдора Сеэдера и Мартина Хельме

 

Сегодня на внеочередной сессии Рийгикогу избрал вице-спикеров. Первым вице-спикером стал Хелир-Валдор Сеэдер, вторым – Мартин Хельме.

Кандидатуру Сеэдера представил заместитель председателя фракции Isamaa Прийт Сибул. Кандидатуру Хельме представил член фракции Консервативной народной партии Эстонии Сийм Похлак.

На тайном голосовании Хелира-Валдора Сеэдера поддержали 46 депутатов, Мартина Хельме – 35 депутатов Рийгикогу. Недействительных бюллетеней, на которых не было указано имен, было три. Всего в выборах вице-спикеров участвовали 84 члена парламента.

Внеочередные выборы вице-спикеров Рийгикогу прошли в связи с отставкой первого вице-спикера Рийгикогу Ханно Певкура, ставшего министром обороны в новом правительстве. Согласно закону, вице-спикеры избираются одновременно.

Спикером Рийгикогу по-прежнему остается Юри Ратас.

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