Рублев и Касаткина не исключают, что сменят гражданство

„Если говорить об Уимблдоне, то да, допустили бы, если поменять паспорт. Смена гражданства? Если нас везде забанят на всех турнирах, а я дальше захочу продолжать карьеру, то это один из выходов из ситуации. Я выигрывал Олимпиаду в миксте. Хочется верить, что я ещё сыграю на Олимпиаде. Мне хочется в это верить. И я безумно благодарен, что мне удалось взять золото“, — сказал Рублёв на YouTube-канале блогера Виталия Кравченко.

Российская теннисистка Дарья Касаткина признала, что может сменить спортивное гражданство из-за отстранения россиян от соревнований. Спортсменка заявила, что это может произойти, если российским теннисистам начнут массово запрещать участвовать в соревнованиях. В настоящее время россияне отстранены от Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса. Также спортсменам не разрешили выступить на Уимблдоне. „У нас забрали Кубок Билли Джин Кинг. Когда его вернут? Да никогда не вернут. С Олимпиадой ничего непонятно, а она через два года. В общем, мы отшельники. Я не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим“, — сказала Касаткина на YouTube-канале блогера Виктора Кравченко.

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал публикацию интервью с ним и российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. В интервью спортсмены не исключили, что сменят гражданство, если будет нужно, а Касаткина к тому же призналась в нетрадиционной ориентации. По словам Рублёва, они с Касаткиной старались показать, что теннис — это больше, чем просто спорт. „Я не так часто о чём-либо прошу, но посмотреть это видео действительно важно. Мы старались показать, что теннис может быть больше, чем просто спорт. В текущей ситуации это особенно важно“, — написал Андрей в своих социальных сетях.

Источник - Чемпионат

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