Обвиняемый в домогательствах эстонский телеведущий работает в столичном СМИ. Таллинн проблемы не видит, хотя инцидент расследует полиция

Руководитель по связям с общественностью Таллиннской городской управы Маргит Тамм сообщила, что Юрген Фогель начал работать дневным редактором в городских медиа Таллинна с июня и в отношении него, как и в случае с другими новыми сотрудниками, действует четырехмесячный испытательный срок.

По словам Тамм, при найме на работу учитывались его должностные умения и способности, и Таллинну сложно дать оценку произошедшему ранее инциденту, не зная обстоятельств. „Это могут сделать правоохранительные органы“, - отметила она.

Полиция на вопрос Delfi о том, был ли Фогель уже допрошен и есть ли какие-то развития по делу о домогательствах, лишь сообщила, что у нее нет новой информации. Как выяснилось, ведущего до сих пор не допросили, хотя с момента обнародования скандала прошло уже больше недели.

Как утверждается, Фогель агрессивно приставал к Раттасепп на вечеринке по случаю 165-летия Postimees: он затащил ведущую прогноза погоды в туалет и предложил ей заняться оральным сексом. Читайте об этом подробнее здесь.