Барабанщик, спортсмен, антиваксер, сваха - кто вошел в состав нового правительства Эстонии?

Премьер-министр: Кая Каллас. До того как стала заниматься политикой работала адвокатом. В политике с 2011 года, была членом Рийгикогу и Европарламента. С 2018 года руководит Партией реформ, в 2021 году заняла поста премьер-министра.

Министр юстиции: Леа Данилсон-Ярг. Наверное, самый противоречивый министр в составе нового правительства. Не имеет юридического образования. Связана с крупными спонсорами партии Isamaa, с предпринимателями Парвелом Пруунсильдом и Маргусом Линнамяэ. Ранее работала советником министра Рийны Солман и редактором мнений в Postimees. В начале этого года спрашивала совета в фейсбуке, как избежать вакцинации и сохранить вирус дома в холодильнике. В Эстонии уже был случай, когда министр-антивакцинатор был вынужден уйти в отставку — так случилось с Аннели Отть в прошлом году.

Министр иностранных дел: Урмас Рейнсалу. Начал свою карьеру как глава администрации президента Леннарта Мери, был одним из лидеров популистской партии Res Publika, которая в 2003 году выиграла выборы в Рийгикогу, но потеряла свою популярность через полгода и была вынуждена присоединиться к Isamaa. Во время Isamaa Рейнсалу занимал посты министра обороны, министра юстиции, министра иностранных дел.

Министр внутренних дел: Лаури Ляэнеметс. Много лет занимается политикой, до 2010 года являлся членом партии Rahvaliit, которая затем стала партией EKRE. В 2010 году присоединился к социал-демократам. В 2019 году вошел в состав Рийгикогу. В 2021 году стал председателем Социал-демократической партии.

Министр образования: Тынис Лукас. Один из последних представителей „старой Isamaa“. Ранее дважды занимал пост министра образования и один раз был министром культуры. Стал известен благодаря тому что перенес министерство образования из Таллинна в Тарту.