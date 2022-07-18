Барабанщик, спортсмен, антиваксер, сваха - кто вошел в состав нового правительства Эстонии?(14)
Сегодня Эстония обрела новое правительство, министры принесли присягу. RusDelfi подготовил небольшое личное дело на каждого из новых министров. Смотри, кто есть кто в новом правительстве!
Премьер-министр: Кая Каллас. До того как стала заниматься политикой работала адвокатом. В политике с 2011 года, была членом Рийгикогу и Европарламента. С 2018 года руководит Партией реформ, в 2021 году заняла поста премьер-министра.
Министр юстиции: Леа Данилсон-Ярг. Наверное, самый противоречивый министр в составе нового правительства. Не имеет юридического образования. Связана с крупными спонсорами партии Isamaa, с предпринимателями Парвелом Пруунсильдом и Маргусом Линнамяэ. Ранее работала советником министра Рийны Солман и редактором мнений в Postimees. В начале этого года спрашивала совета в фейсбуке, как избежать вакцинации и сохранить вирус дома в холодильнике. В Эстонии уже был случай, когда министр-антивакцинатор был вынужден уйти в отставку — так случилось с Аннели Отть в прошлом году.
Министр иностранных дел: Урмас Рейнсалу. Начал свою карьеру как глава администрации президента Леннарта Мери, был одним из лидеров популистской партии Res Publika, которая в 2003 году выиграла выборы в Рийгикогу, но потеряла свою популярность через полгода и была вынуждена присоединиться к Isamaa. Во время Isamaa Рейнсалу занимал посты министра обороны, министра юстиции, министра иностранных дел.
Министр внутренних дел: Лаури Ляэнеметс. Много лет занимается политикой, до 2010 года являлся членом партии Rahvaliit, которая затем стала партией EKRE. В 2010 году присоединился к социал-демократам. В 2019 году вошел в состав Рийгикогу. В 2021 году стал председателем Социал-демократической партии.
Министр образования: Тынис Лукас. Один из последних представителей „старой Isamaa“. Ранее дважды занимал пост министра образования и один раз был министром культуры. Стал известен благодаря тому что перенес министерство образования из Таллинна в Тарту.
Министр предпринимательства и инфотехнологий: Кристьян Ярван. Как и Данилсон-Ярг Кристьян Ярван имеет связи с одним из спонсоров Isamaa Парвелем Пруунсильдом. Ярван был главным лоббистом и идеологом в борьбе за пенсионную реформу. Как предприниматель создал приложение, которое помогает молодым женщинам, желающим создать семью и завести детей, с обеспеченными мужчинами.
Министр госуправления: Рийна Солман. Была пресс-секретарем партии Isamaa. Во втором правительстве Юри Ратаса она занимала кресло министра по делам народонаселения.
Министр обороны: Ханно Певкур. Вся его карьера связана с политикой. Ранее занимал пост министра внутренних дел, министра юстиции, министра социальной защиты. С 2017 до 2018 года руководил Партией реформ, его руководство партией закончилось конфликтом с семейством Каллас. С начала пандемии коронавируса как президент Эстонского волейбольного союза повлиял на решение правительства разрешить волейбольный матч между игроками из Италии и с острова Сааремаа, что привело к первой вспышке коронавируса в Эстонии. В поддержку Украины исполнил песню на украинском языке „Браття українці“.
Министр социальной защиты: Сигне Рийсало. Более двадцати лет работала на разных должностях в социальном министерстве. Является членом Партии реформ с 1994 года. В 1991 году участвовала с бывшим мужем в первом эстонском кругосветном путешествии, где и вступила в брак. В 2019 году вошла в состав Рийгикогу. В 2021 году стала министром социальной защиты.
Министр финансов: Кейт Пентус-Розиманнус. Вся ее карьера связана с Партией реформ. Состоит в браке с Райном Розиманнусом, который в 2000-е годы считался „серым кардиналом“ этой партии. Попала в громкий скандал в начале 2010-х годов, связанный с делом „Autorollo“. Ранее занимала пост министра иностранных дел и пост министра окружающей среды.
Министр сельского хозяйства: Урмас Круузе. Бывший мэр города Эльва и города Тарту. Также занимал пост министра сельского хозяйства и пост министра здоровья и труда. Увлекается музыкой, играл в разных музыкальных рок-группах как барабанщик.
Министр культуры: Пирет Хартман. Ранее работала вице-канцлером в министерстве культуры, курировала сферу интеграции. До этого работала в интеграционном фонде. Стала членом партии социал-демократов в 2012 году.
Министр экономики и инфраструктуры: Рийна Сиккут. До того как занятся политикой работала в министерстве финансов, в Swebank, в аналитическом центре Praxis, в государственной канцелярии. В первом правительстве Юри Ратаса занимала пост министра здоровья и труда. На выборах председателя Социал-демократической партии была кандидатом против Лаури Ляэнеметса, но проиграла.
Министр окружающей среды: Мадис Каллас. Бывший спортсмен, занимался десятиборьем. До того как занял пост министра окружающей среды был мэром города Курессааре и руководил волостью Сааремаа.
Министр здоровья и труда: Пеэп Петерсон. Вступил в Социал-демократическую партию в 1991 году, когда ему было 16 лет. С 2013 года руководил Эстонским центральным союзом профсоюзов.