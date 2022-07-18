Суд встал на сторону семьи больного раком ребенка. Государство должно компенсировать полмиллиона евро

По словам адвоката из бюро Ellex Raidla Антса Нымпера, который представлял интересы пациента, решение суда является выдающейся победой, поскольку впервые в Эстонии Больничная касса обязана возместить расходы на лечение ребенка от рака, которое проходило за границей во время судебного разбирательства. „На кону была жизнь ребенка и возможность получить в будущем еще более эффективное лечение, что связано с быстрым развитием фармацевтической науки“, — сказал Нымпер.

Это ребенок, у которого исчерпаны возможности лечения в Эстонии, финансируемые Больничной кассой. Благодаря постановлению Таллиннского административного суда, девятилетнего мальчика теперь можно быстро лечить в больнице в Хельсинки. По словам лечащего врача, эффективность лечения может достигать 70% и продлить жизнь мальчика на 2-3 года. Если бы его не лечили, мальчик умер бы в течение нескольких месяцев.

Эстонская больничная касса выступила против предоставления лечения, отклонив ходатайство пациента, а также оспорив решение административного суда. Однако сегодня Таллиннский окружной суд своим решением подтвердил, что ребенок имеет право на лечение за границей.

По словам главы Эстонского союза родителей, чьи дети больны раком, Кайли Семм, решение Таллиннского административного суда является большим и значимым шагом в обеспечении возможностей лечения для больных раком детей: „Хотя наша миссия состоит в том, чтобы каждый онкобольной ребенок в Эстонии получал необходимое лечение, все же лечение стоимостью около полумиллиона евро является большой проблемой для некоммерческой организации“, - пояснила Семм.

„Поскольку лечение детей с таким диагнозом в соседних странах гарантируется государством, а стоимость этого лечения значительно превышает даже сумму пожертвований, собранных на Утиных ралли в этом году, мы решили обратиться за помощью в адвокатское бюро Ellex Raidla и получить объективную юридическую оценку, является ли отказ Больничной кассы оправданным в данной ситуации“.