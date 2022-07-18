Новое правительство приступит к работе уже сегодня. Президент встретился со всеми министрами по отдельности

В недавнем пресс-релизе глава государства выразил надежду, что сотрудничество в новой коалиции пройдет гладко, и в Эстонии появится активное и дееспособное правительство, которое в трудные времена будет принимать решения, способные ослабить давление, вызванное различными кризисы.

„Все новые министры уверены в себе, они в любом случае знают, что собираются предпринять на своем посту, и верят в поддержку чиновников и всего правительства“, — сказал президент Карис.

„Я встретился с людьми с разным опытом и мировоззрением, которых должно объединять желание сделать Эстонию лучше, а жизнь людей здесь более защищенной. У министров новой коалиции нет ста дней, чтобы вырасти в политических лидеров в своих областях, им необходимо стать одной командой в срочном порядке“, - сказал глава государства.

„Срок полномочий этого правительства недолгий, с другой стороны, проблемы, требующие решения, намного серьезнее, чем обычно, многие решения нужно принимать быстро, и влияние этих решений может длиться десятилетиями“, — сказал президент Карис. „Безопасность и средства к существованию людей — ключевые слова, важность которых понимают все кандидаты в министры“.

„Коалиция решила поровну распределить министерские посты, это также должно отразиться в повседневной деятельности правительства, а это означает, что разные политические взгляды обогащают, а не разделяют и создают напряженность“, — пояснил президент.

С двумя новыми кандидатами в министры, находившимися в зарубежной командировке, глава государства провел телефонный разговор. Он встретится с ними очно сегодня вечером.

В четверг президент Алар Карис принял заявление об отставке премьер-министра Каи Каллас и предложил сформировать новое правительство.

Помимо премьер-министра Каи Каллас кандидатами в министры от Партии реформ являются Ханно Певкур (министр обороны), Урмас Круузе (министр сельского хозяйства), Кейт Пентус-Розиманнус (министр финансов) и Сигне Рийсало (министр социальной защиты).