Новое правительство приступит к работе уже сегодня. Президент встретился со всеми министрами по отдельности(5)
Президент Алар Карис побеседовал отдельно со всеми кандидатами в министры нового правительства Каи Каллас, чтобы узнать от них об их планах на следующие восемь месяцев.
В недавнем пресс-релизе глава государства выразил надежду, что сотрудничество в новой коалиции пройдет гладко, и в Эстонии появится активное и дееспособное правительство, которое в трудные времена будет принимать решения, способные ослабить давление, вызванное различными кризисы.
„Все новые министры уверены в себе, они в любом случае знают, что собираются предпринять на своем посту, и верят в поддержку чиновников и всего правительства“, — сказал президент Карис.
„Я встретился с людьми с разным опытом и мировоззрением, которых должно объединять желание сделать Эстонию лучше, а жизнь людей здесь более защищенной. У министров новой коалиции нет ста дней, чтобы вырасти в политических лидеров в своих областях, им необходимо стать одной командой в срочном порядке“, - сказал глава государства.
„Срок полномочий этого правительства недолгий, с другой стороны, проблемы, требующие решения, намного серьезнее, чем обычно, многие решения нужно принимать быстро, и влияние этих решений может длиться десятилетиями“, — сказал президент Карис. „Безопасность и средства к существованию людей — ключевые слова, важность которых понимают все кандидаты в министры“.
„Коалиция решила поровну распределить министерские посты, это также должно отразиться в повседневной деятельности правительства, а это означает, что разные политические взгляды обогащают, а не разделяют и создают напряженность“, — пояснил президент.
С двумя новыми кандидатами в министры, находившимися в зарубежной командировке, глава государства провел телефонный разговор. Он встретится с ними очно сегодня вечером.
В четверг президент Алар Карис принял заявление об отставке премьер-министра Каи Каллас и предложил сформировать новое правительство.
Помимо премьер-министра Каи Каллас кандидатами в министры от Партии реформ являются Ханно Певкур (министр обороны), Урмас Круузе (министр сельского хозяйства), Кейт Пентус-Розиманнус (министр финансов) и Сигне Рийсало (министр социальной защиты).
Кандидатами в министры от Isamaa являются Кристьян Ярван (министр предпринимательства и информационных технологий), Тынис Лукас (министр образования и науки), Леа Данилсон-Ярг (министр юстиции), Рийна Солман (министр государственного управления) и Урмас Рейнсалу (министр иностранных дел).
Кандидатами в министры от Социал-демократической партии являются Мадис Каллас (министр окружающей среды), Пирет Хартманн (министр культуры), Рийна Сиккут (министр экономики и инфраструктуры), Лаури Ляэнеметс (министр внутренних дел) и Пеэп Петерсон (министр здравоохранения и труда).
Президент назначит правительство сегодня в 14:00, а назначенные министры принесут присягу перед Рийгикогу в 15.00.