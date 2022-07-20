ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Действительно ли исследования показывают, что молодые эстонцы и русские хотят учиться вместе, как утверждает глава „Эстония 200“ Кристина Каллас?

В свете коалиционных переговоров вновь встал вопрос о том, как и на каком языке предлагать образование молодежи. 27 июня председатель политической партии „Эстония 200„ Кристина Каллас написала в своем посте в Facebook о необходимости совместного обучения эстонцев и русских. Каллас раскритиковала стремление Isamaa разделить в сфере образования эстонскую и русскую молодежь. Говоря о совместном обучении, Каллас утверждает, что „все исследования показывают, что молодые эстонцы и русские хотят учиться вместе... они хотят вместе расти, вместе познавать устройство государства и общество“.