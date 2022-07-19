Глава Депарамента здоровья о начавшейся волне коронавируса: не следует перебарщивать с ограничениями, нужно бить точечно

До сих пор довольно увлекательно. Очень много сфер деятельности и событий, и необходимо быть в курсе. Перед Департаментом здоровья стоят и другие, кроме борьбы с COVID, задачи, которыми он занимался и прежде. Это, например, осуществление надзора, вопросы качества услуг здравоохранения. Это довольно интересная сфера.