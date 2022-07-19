Новости Эстонии
19.07.2022, 07:14

Глава Депарамента здоровья о начавшейся волне коронавируса: не следует перебарщивать с ограничениями, нужно бить точечно

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По словам главы Департамент здоровья Биргит Лао, очередной коронакризис не за горами. Следующая волна возможна в октябре.
По словам главы Департамент здоровья Биргит Лао, очередной коронакризис не за горами. Следующая волна возможна в октябре.
ФОТО: Tiit Blaat

На случай волны коронавируса, которая начнется осенью, государство подготовило три сценария развития ситуации: мягкий, тяжелый и новая пандемия.

До сих пор довольно увлекательно. Очень много сфер деятельности и событий, и необходимо быть в курсе. Перед Департаментом здоровья стоят и другие, кроме борьбы с COVID, задачи, которыми он занимался и прежде. Это, например, осуществление надзора, вопросы качества услуг здравоохранения. Это довольно интересная сфера.

Человек, занимающий в государственном департаменте высокое положение, должен понимать, каким должно быть поведение государственного лица. В случае необходимости он должен уйти в отставку.

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