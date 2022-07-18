В воскресенье госпитализировали двух человек, упавших с электросамокатов

В 03:44 в Таллинне у дома номер 24 на улице Лийвалайа 60-летняя женщина на автомобиле Seat Leon столкнулась с 21-летним мужчиной, пересекавшим дорогу по пешеходному переходу на электросамокате. Молодого человека доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.