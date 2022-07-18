ЧП и криминал
18.07.2022, 08:46

В воскресенье госпитализировали двух человек, упавших с электросамокатов

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Tartu Tudengipäevad 2022 - Öölaulupidu
Tartu Tudengipäevad 2022 - Öölaulupidu
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

В воскресенье полиция Эстонии зафиксировала два ДТП с участием водителей электросамокатов, пишет rus.err.ee.

В 03:44 в Таллинне у дома номер 24 на улице Лийвалайа 60-летняя женщина на автомобиле Seat Leon столкнулась с 21-летним мужчиной, пересекавшим дорогу по пешеходному переходу на электросамокате. Молодого человека доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 04:05 в поселке Пеэтри волости Раэ у дома номер два на улице Веэсааре 24-летняя женщина потеряла контроль над электросамокатом и упала. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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