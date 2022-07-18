18.07.2022, 08:46
В воскресенье госпитализировали двух человек, упавших с электросамокатов(2)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В воскресенье полиция Эстонии зафиксировала два ДТП с участием водителей электросамокатов, пишет rus.err.ee.
В 03:44 в Таллинне у дома номер 24 на улице Лийвалайа 60-летняя женщина на автомобиле Seat Leon столкнулась с 21-летним мужчиной, пересекавшим дорогу по пешеходному переходу на электросамокате. Молодого человека доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
В 04:05 в поселке Пеэтри волости Раэ у дома номер два на улице Веэсааре 24-летняя женщина потеряла контроль над электросамокатом и упала. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.