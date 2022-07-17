Индекс бензина 2022: сколько литров бензина в эстонской зарплате? Спойлер: меньше, чем в 2021 году

В первом полугодии 2022 года большинство стран нашего региона зафиксировали рекордный рост цен на бензин. Антилидером в этом отношении стала Турция, где бензин подорожал на 100%.

В Эстонии средняя стоимость бензина в июне составила 2,14 €. Эта сумма на 38,1% выше, чем в январе 2022 года, когда 1 литр можно было купить за 1,55 €. В Латвии цена на бензин выросла на 39,5%, а в Литве на 43,9%. Резкое повышение цен также ощутили автомобилисты Украины (+63,3%) и Венгрии (+47,1%).

На Мальте стоимость бензина оставалась стабильной в течение всего I полугодия. В России номинальная цена в рублях почти не изменилась, но в результате искусственного повышения курса рубля правительством стоимость литра бензина в долларах выросла на 32,5%. В свою очередь Казахстан — единственная страна в Европе (частично), где бензин немного подешевел (−0,7%).

Индекс бензина 2022

Дороже всего заправляются автомобилисты Норвегии (2,56 €/литр), Финляндии (2,53 €/литр) и Дании (2,48 €/литр). Из 43 выбранных стран Литва занимает 18-е место рейтинга по стоимости топлива (2,05 € за литр), Латвия на 16-й позиции (2,07 €), а Эстония на 8-й (2,14 €). Низкие цены на заправках радуют жителей России (0,84 €/л) и Беларуси (0,68 €/л).

В этом году мы также проверили соотношение стоимости бензина к среднестатистической заработной плате.

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Автомобилисты Швейцарии, Люксембурга и Дании на среднюю зарплату могут заправить свои машины самым большим количеством бензина: 2 455 л, 1 943 л и 1 502 л соответственно.

Согласно последним данным среднемесячная зарплата в Эстонии равна 1 285 € после уплаты налогов. Это значит, что среднестатистический эстонец на среднюю оплату труда может купить 599 литров бензина. В Литве среднестатистическая оплата труда равна 530 л топлива, в Латвии — 460 л. По сравнению с прошлогодними результатами покупательная способность средней зарплаты по отношению к топливу снизилась в каждой из этих стран.