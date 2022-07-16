Инициатива э-резидентов по оказанию оперативной помощи жителям Украины

Эстонские э-резиденты Евгений Урсалов и Назар Хембара из Украины и Арно Лафейад из Франции начали параллельно со своей основной работой искать способы поддержки украинских жителей и украинской армии, когда в стране началась война. „Нашей целью было обеспечить максимально оперативную помощь, поскольку крупные международные организации часто увязают в бюрократии и не могут достаточно быстро реагировать“, — сказал Хембра.



В результате нескольких проектов по предоставлению оперативной помощи, в которые было вложено более 100 000 евро, в Украину было доставлено 10 тонн гуманитарной помощи и оказана поддержка в эвакуации 2500 жителей. Позже в целях эффективного использования полученного опыта была создана некоммерческая организация Refuge.



Учредители НКО сами посещают очаги боевых действий, чтобы понять потребности местных жителей и солдат. Так недавно в Украину была доставлена купленная при поддержке НКО машина скорой помощи, но по прибытии выяснилось, что многие из волонтеров скорой помощи не владеют украинским языком и недостаточно хорошо знают местность. Поэтому сам Урсалов остался в Украине, где в настоящее время водит машину скорой помощи, а некоммерческая организация взялась за разработку нового плана по созданию горячей линии экстренной помощи для оперативного предоставления информации о нуждающихся людях и оказания поддержки волонтерам в работе с ними.



Недавно учредители вместе посетили Харьков, чтобы доставить автобус, предназначенный для перевозки гуманитарной помощи. „Жителям Харькова требуется 1700 продуктовых наборов в неделю. Чем больше у нас будет транспортных средств, тем быстрее мы сможем реагировать“, — сказал Лафейад. Он добавил, что в следующий раз они возьмутся за проект по обеспечению технического обслуживания автобусов и денег на топливо. „В настоящее время в Украине очень сложно с топливом, но доставка продовольствия, воды и медикаментов необходима для предотвращения гуманитарного кризиса“, — сказал Лафейад.



Учредители НКО признались, что проект стал для них большим уроком. „Раньше мы работали в секторе стартапов, а теперь занимаемся организацией оборудования для военных нужд и сбором продуктовых наборов. Нам предстоит проделать огромный объем работы, но мы не остановимся, пока Украина не станет свободной“, — сказал Лафейад.



Чтобы поддержать Украину, учредители обратились к другим э-резидентам, и НКО ждет пожертвований для оказания более широкой помощи. „Мы подчеркиваем, что не получаем зарплату за эту работу, но денег, которые мы жертвуем, недостаточно. Мы понимаем, что сейчас в экономике не лучшие времена и Эстония переживает самый быстрый рост цен в еврозоне, но каждый пожертвованный евро — это большая помощь. Мы также хотим поблагодарить Эстонское государство, которое подало миру прекрасный пример поддержки Украины“, — сказал Лафейад.



Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. С момента запуска программы э-резидентства более 92 000 э-резидентов создали более 21 000 новых предприятий в Эстонии. Помимо косвенного экономического дохода, который, в частности, связан с ростом и инвестициями эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, доход от программы в государственный бюджет Эстонии составил более 100 миллионов евро, из которых 90 миллионов – налоговые поступления.