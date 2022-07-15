Telia приобрела лицензию на частоты 5G в Эстонии

В ходе торгов Telia приобрела диапазоны частот 3480–3540 МГц и 3660–3730 МГц, которые компания начнет использовать для расширения своей сети 5G и предоставления клиентам различных услуг.

Председатель правления Telia Eesti Роберт Пайос отметил, что хотя компания уже более полутора лет назад открыла свою сеть 5G на существующих частотах, приобретение частотной лицензии в диапазоне 3,6 ГГц дает возможность еще более ускорить развитие цифрового общества и появление совершенно новых услуг.

„Сегодня в Эстонии работает более двух сотен наших базовых станций 5G, а покрытие Telia 5G охватывает все большую часть населения Эстонии. Это отличный фундамент для продвижения вперед в развитии сети 5G“, – сказал Пайос.

По словам руководителя по технологиям Telia Андре Виссе, с одной стороны, преимущество технологии 5G проявляется в гораздо более высоких скоростях мобильного интернета, чем раньше, а с другой – в новых возможностях для клиентов.

„Уже в ближайшее время мы постепенно и в разных регионах начнем предлагать нашим клиентам новые пакеты домашнего интернета со скоростями в разы выше прежнего, которые можно будет использовать в сети 5G. Новые частоты также поддержат создание совершенно новых решений в будущем – как наших собственных, так и в сотрудничестве с партнерами“, – сказал Виссе.

В ноябре 2020 года Telia стала первым оператором мобильной связи Эстонии, открывшим клиентам сеть 5G на существующих частотах. На сегодняшний день компания покрыла зоной действия 5G треть населения Эстонии, а более 100 000 клиентов уже пользуются телефонами 5G в сети Telia.