ВИДЕО | Культура парковки на Гонсиори в центре Таллинна: тротуар и велополоса превратились в автостоянку!

„Тротуар и велополоса превратились в парковку автомобилей, в зебра пешеходного перехода стала въездом на „автостоянку“. Это невозможно, скажете вы? Невозможно, но не в Таллинне“, - описал произошедшее Андрей, который разместил видео. Он также недоумевающе спросил, почему Департамент полиции и погранохраны ничего не предпринял.

Мы обратились с этим вопросом в полицию. „Транспортные средства могут быть остановлены и припаркованы в местах и на условиях, предусмотренных Законом о дорожном движении“, - сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.

Он также добавил: „В Таллинне парковку организует и контролирует муниципальная полиция, но мы также передали информацию следователям центра надзора за дорожным движением. Они выяснят, при каких обстоятельствах была сделана видеозапись и при необходимости свяжутся с людьми“.

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