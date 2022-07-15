ГРАФИК | Знайте новых министров в лицо! Кто есть кто в новом правительстве?(6)
В четверг вечером партнеры по коалиции Партия реформ, Isamaa и Социал-демократическая партия назвали имена своих кандидатов, которые займут министерские должности в новом правительстве. Смотрите, чтобы знать новых министров в лицо.
От Партии реформ продолжат работу в составе правительства Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр социальной защиты Сигне Рийсало и министр по делам сельской жизни Урмас Круузе, а Кая Каллас останется на посту премьер-министра. Ханно Певкур сменит на Калле Лаанета на посту министра обороны.
От Isamaa назначены на должности министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр образования и науки Тынис Лукас, министр государственного управления Рийна Солман, министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван, министр юстиции Леа Данилсон-Ярг.
От Социал-демократической назначены на должности министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр экономики и коммуникаций Рийна Сиккут, министр окружающей среды Мадис Каллас, министр культуры Пирет Хартман, министр здоровья и труда Пеэп Петерсон.