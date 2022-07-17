БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА | По уровню инфляции Эстония занимает первое место в Европе. Какие страны в еще более худшем положении?(162)
Совершенно очевидно, что Эстония не может похвалиться уровнем инфляции. Нашей стране давно обещали, что она окажется в первых строках всевозможных европейских таблиц. И вот свершилось! Сегодня самую верхнюю строчку таблицы уровня инфляции украшает сине-черно-белый флаг. Однако есть еще страны, дела в которых в этом году идут намного хуже, чем у нас.
Ученые до сих пор не пришли к единому мнению насчет того, что является точной причиной роста инфляции, на этот счет существует несколько теорий. Большинство полагает, что инфляция началась из-за всемирных проблем в цепочках поставок, которые в значительной степени связаны с пандемией Covid-19. Кстати, среди причин называют и растущий потребительский спрос, обусловленный высокими зарплатами и ростом сбережений.