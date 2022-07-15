ВИДЕО | Мартин Хельме: то, что Рийна Сиккут станет министром экономики, это коллективное наказание эстонского народа

„Во-первых, это очень тяжелое министерство, - объяснил он свое высказывание, ссылаясь на то, что в дополнение к экономическому кризису нам грозит энергокризис, и поэтому на этом посту необходим человек, который должен понимать, что необходимо делать, и обладать политической волей для претворения в жизнь решений. - Рийна Сиккут не обладает ни тем, ни другим. Она одна из самых слабых политиков первого эшелона социал-демократов. А вообще, я бы сказал, что она милый человек“.

По словам Хельме, плеяду министров-соцдемов вообще нельзя назвать удачной.

Проблема „еретиков и ренегатов“

Беспокойство, кроме Сиккут, вызывают у него и вызывающие удивление министры, предложенные „Отечеством“.

„Если говорить об Isamaa, то их подбор министров продиктован тем, что партия вела, так сказать, гражданскую войну“, - сказал Хельме. Во-первых, из партии исключили несколько человек, кое-кто вышел из ее рядов по собственной инициативе, из-за чего партия, по словам Хельме, вынуждена была искать кандидатов на министерские посты со стороны. „Если бы они предложили кандидатов из фракции, то половина членов фракции (за счет замещающих членов — ред.) оказались бы еретиками или ренегатами“, - сказал Хельме.

Что касается того, справятся ли политические новички с теми задачами, с которыми столкнутся на своих постах, то, как считает Хельме, остается одно — ждать и наблюдать.

Характеризуя Кристьяна Ярвана (министр предпринимательства и инфотехнологий) и Леа Данилсон-Ярг, Хельме отметил, что оба они не имеют большого опыта в политике, а также работы в бюрократическом аппарате. Поэтому, как полагает лидер EKRE, существует большой риск, что не придется говорить ни о руководстве министерством, ни о содержательном претворении коалиционного договора.