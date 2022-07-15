ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ | Читайте коалиционный договор нового правительства: как изменится жизнь в Эстонии?

Три политические партии, входящие в состав правительства, считают важным заниматься долгосрочными целями и потребностями развития Эстонии. Во время кризиса необходимо уделить особое внимание жизнеспособности и доступности эстонской культуры, ответственному государственному управлению, инновационной и экологически устойчивой бизнес-среде, повышению устойчивости Эстонии к кризисам, а также доступности социальных и медицинских услуг.

Мы продолжим вносить свой вклад в дела Европейского Союза и НАТО, чтобы отстаивать национальные интересы Эстонии. Мы уделим особое внимание поддержанию и дальнейшему развитию трансатлантических отношений и будем поддерживать дипломатические тенденции, повышающие конкурентоспособность Эстонии и обогащающие нашу культурную жизнь.

Основой нашей внешней политики является то, что Эстония должна быть полностью защищена в ситуации, когда соседняя страна, Российская Федерация, действует как государство-агрессор и нарушает все международные правила. Поэтому мы считаем исключительно важной активную внешнюю политику и политику безопасности Эстонии. Мы видим, что решения сегодняшних кризисов лежат, прежде всего, в сотрудничестве между союзниками и быстром международном реагировании.

Кроме того, мы повысим необлагаемый налогом минимум и начнем долгосрочную реформу попечения, что также поможет людям лучше справляться с ростом стоимости жизни. Для достижения стабильных цен на энергию мы ускорим развитие мощностей возобновляемой энергии и в срочном порядке устраним проблемные места энергетического рынка.

Мы признаем, что война в Украине еще больше усугубляет социальную, экономическую и общественную напряженность, вызванную коронавирус ом и ростом цен. Чтобы уменьшить вышеупомянутые эффекты, мы стремимся смягчить рост цен на энергоносители и обеспечить лучшие условия жизни для семей Эстонии.

Вновь созданный правительственный союз сосредоточит свою деятельность в первую очередь на укреплении всеобщей безопасности, переходе на эстоноязычное образование и повышении экономической стабильности жителей Эстонии.

Партия реформ , Isamaa и Социал-демократическая партия совместно определяют основные цели властного союза как отстаивание долгосрочных интересов Эстонии и обеспечение эстонскому народу чувства безопасности в преодолении нынешних кризисов. Мы работаем во имя того, чтобы вывести Эстонию из нескольких кризисов.

Переход к обучению на эстонском языке закончится в 2030 году. Обоснованность краткосрочных исключений, допущенных при переходе, будет рассматривать экспертный совет, образованный правительством, который вносит предложение о применении обоснованных исключений Правительству Республики.

в) В 2024 году начнется переход на эстоноязычное обучение в первом и четвертом классах.

б) в 2024 году начнется переход на обучение на эстонском языке в системе дошкольного образования;

а) в 2022 году начнется подготовительный этап к переходу на эстоноязычное образование;

1 . К 1 ноября 2022 года мы примем закон о переходе на обучение на эстонском языке в детских садах и основных школах. Переход к обучению на эстонском языке пройдет в три этапа:

I. Обучение на эстонском языке и финансирование высшего образования

Основой сотрудничества правительственного союза является ценностное значение западного демократического пространства, незыблемыми составляющими которого являются верховенство права, принцип разделение власти, свобода слова, равное отношение ко всем людям и защита их свобод. Вместе мы исходим из духа Конституции Эстонской Республики, которая ставит целью нашей страны сохранение эстонской нации, языка и культуры на протяжении веков.

Мы совместно ищем решения по повышению зарплат бюджетникам в стратегии государственного бюджета, которая будет подготовлена ​​осенью, приоритетом являются зарплаты учителей, культурных и социальных работников, работников внутренней безопасности. Мы за зеленые инвестиции и инвестиции, которые повышают конкурентоспособность Эстонии, поддерживают образование и национальную культуру, улучшают чувство социальной защищенности и доступность медицинских услуг.

Мы хотим, чтобы регионы Эстонии развивались равномерно, а жизнь в сельской местности Эстонии была благополучной. Мы используем различные фонды Европейского Союза, чтобы расширить возможности регионального развития и повысить конкурентоспособность местных компаний. Мы также считаем важным наличие доступа к высокоскоростному интернету и дальнейшее развитие современного востребованного транспорта.

7 . Увеличим финансирование Кайтселийт а, чтобы обеспечить рост потенциала Кайтселийта и обучение его состава.

6. Увеличим количество и частоту учений резерва Сил обороны, чтобы обеспечить еще более высокую обороноспособность.

5. Для поддержки развития полигонов Сил обороны должен быть предложен инструмент „платы за неудобства“.

4. Более сложные и дорогостоящие средства защиты мы будем развивать при поддержке и сотрудничестве наших союзников.

3. Мы считаем развитие противовоздушной и баллистической обороны, возможности ведения огня с закрытых позиций и усиление наземной обороны критически важными и предоставляем необходимые средства для роста возможностей личного состава.

2. Быстрое развитие обороноспособности Эстонии должно основываться на военном совете командующего Силами обороны, и на его основе также будет формироваться доля расходов на государственную оборону в ВВП.

1. Правящая коалиция отдает приоритет максимальному и быстрому развитию обороноспособности Эстонии в сотрудничестве со своими союзниками.

5. Считаем важным, чтобы административные договоры университетов содержали обязательство по обеспечению учебных программ на эстонском языке.

4. Увеличим финансирование высшего образования и постараемся уже к 2022 году выйти на заключение административных договоров с вузами. С этой целью мы уже в этом году увеличиваем финансирование высшего образования еще на 10 миллионов евро. С 2023 года мы будем увеличивать государственное финансирование высшего образования на 15% в год.

3. Мы примем программу обучения и мотивации для педагогов, поддерживающих переход на эстонское обучение, и будем стремиться к общему повышению заработной платы учителей, что обеспечило бы необходимые педагогические ресурсы для реформы.

2 . Мы стремимся к тому, чтобы дети с разными родными языками учились на эстонском языке и в эстоноязычной учебной среде. Для перехода мы используем разносторонние научно обоснованные методы организации обучения и дополняем методику обучения.

2. К осени этого года обеспечим необходимые мощности для приема СПГ в Эстонии.

1. Ускорим переход на возобновляемую электроэнергию и ставим цель, чтобы в 2030 году в Эстонии было произведено столько же возобновляемой электроэнергии, сколько мы потребляем за год.

6. Поддержим создание международного трибунала для судебного преследования виновных в агрессивной войне и военных преступлениях Российской Федерации.

5. Важно обеспечить эффективную регистрацию военных беженцев в Украине, чтобы государство и местные самоуправления могли лучше планировать предоставление социальных услуг, услуг рынка труда и мест в образовательных учреждениях, необходимых для беженцев.

4. Создадим программу поддержки возвращения украинских военных беженцев на родину, предоставим им возможность поддерживать контакт со своим языком и культурным пространством, поддержим восстановление разрушенных регионов Украины.

3. Чтобы помочь военным беженцам, мы поддерживаем местные самоуправления и стремимся сделать образование на эстонском языке доступным для украинских детей.

2. Эстония поддерживает Украину на всех международных уровнях, включая ее стремление в НАТО и ЕС.

1. Вместе с остальным Евросоюз ом Эстония поддерживает дальнейшую экономическую изоляцию Российской Федерации, включая полный запрет перевозки российских товаров автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

12. Разрешения на оружие граждан Российской Федерации и Беларуси признаются недействительными и их дальнейшая выдача прекращается.

11. Повышаем гибкость правительства и государственных учреждений в борьбе с кризисами и разрабатываем современный план антикризисного управления.

9. Мы считаем важным более распространенное участие женщин в государственной обороне и разрабатываем для этой цели отдельную программу.

8. Продолжим инвестировать в широкомасштабную государственную оборону, защиту населения и повышать осведомленность и способность нашего народа справляться с кризисами.

10. Разработаем механизм поддержки создания заводов по производству биометана. В целях увеличения доли возобновляемой электроэнергии мы обеспечим организацию не менее двух коротких тендеров в 2023 году и установим план дополнительных коротких тендеров на возобновляемую энергию на 2024 и 2025 годы в объеме не менее 1 ТВтч.

9. Мы создадим обновленную программу дотаций на ремонт и энергетические решения для многоквартирных и небольших домов (включая замену газовых котлов в домохозяйствах на бестопливные возобновляемые источники энергии).

8. При производстве энергии с помощью солнечных батарей мы продвигаем подход, основанный на потреблении.

7. Исключим фантомные соединения. Претендент на подключение к сети должен либо получить гарантию исполнения, либо срок действия запросов на подключение будет изменен на ограниченный по времени.

6. Внесем изменения в закон о планировании, который обязывает местные самоуправления отражать в своих общих планировках территории, подходящие для строительства мощностей по производству возобновляемой энергии (например, ветряные и солнечные парки).

c) Создадим комплексное решение для морских ветровых электростанций и обеспечим параллельный процедурный процесс для получения необходимых разрешений.

б) Постараемся проводить процедурные процессы важных для страны и трансграничных проектов, такие как оценка воздействия на окружающую среду, максимум за 3 года.

a) Под руководством координатора зеленого перехода Государственной канцелярии мы проведем проверки процессов планирования, оценки воздействия на окружающую среду и выдачи разрешений с целью ускорения реализации проектов по возобновляемым источникам энергии.

4. Чтобы быстрее развивать возобновляемую энергетику, мы установим значительную компенсацию местным сообществам за использование вблизи их жилья ветряных электростанций .

3. На уровне правительства примем решение, запрещающее покупать газ у России. Эстонский центр запасов не может закупать газ, если конечным бенефициаром является субъект Российской Федерации.

3. С помощью программы развития лесного хозяйства создадим долгосрочное видение в области лесного хозяйства, основанное на научных знаниях о лесе, что создаст правовую определенность для лесовладельцев, а также обеспечит сбалансированное функционирование всех четырех функций леса (экономической, социальной, общественно ориентированной и экологической).

2. Чтобы поддержать принятие плана развития лесного хозяйства, мы привлечем общественный совет (Metsakogu).

1. Пересмотрим объемы лесозаготовок RMK и будем исходить из социальных, экологических и экономических целей сообществ. Соответствующие предложения должны быть представлены со стороны министра окружающей среды на утверждение правительству.

б) В соответствии с действующим законодательством за бытовыми и малыми потребителями электроэнергии сохраняется свобода продолжать пользоваться действующим пакетом электроэнергии или менять свой пакет услуг на универсальный в соответствии с действующими правилами.

а) Реформа рынка электроэнергии должна соответствовать законодательству Европейского Союза и правилам государственной помощи, обеспечивать доступ к потребителям для всех производителей и не должна препятствовать переходу Эстонии на возобновляемую энергию.

При проведении реформы рынка электроэнергии мы исходим из следующих критериев:

12 . Ставим целью принять поправки в Закон о рынке электроэнергии, которые создадут бытовым потребителям возможность покупать электроэнергию в качестве универсальной услуги уже с 1 октября. С этой целью мы обязываем Nord Pool, производителя электроэнергии, занимающего доминирующее положение в регионе Эстонии, продавать произведенную электроэнергию бытовым и мелким потребителям Эстонии, а также всем распределителям электроэнергии по согласованной с Департаментом конкуренции цене, которая учитывает затраты на выброс углерода, другие производственные затраты и разумную прибыль.

11. В целях повышения прозрачности работы энергетического рынка и эффективности инвестиций в электрические сети, проанализируем создание распределительной сетевой компании на базе распределительных сетей Elektrilevi OÜ и Elering и вывод этой компании на биржу.

б) пособие на ребенка одинокого родителя увеличивается до 80 евро в месяц;

а) пособие на первого и второго ребенка увеличивается до 80 евро в месяц;

3. К 1 ноября примем закон, который увеличит с 1 января 2023 года размер важных пособий для обеспечения средств к существованию эстонских семей с детьми:

2. Продлим действующую ставку акцизов на электроэнергию, акцизы на топливо и дизтопливо специального назначения до 1 апреля 2024 года.

1. Повысим необлагаемый налогом минимум дохода до 654 евро в месяц.

4. Поддержим более широкое использование бизнес-потенциала морского сектора на экспортных рынках с помощью кластеров.

3. Поддержим культуру береговой ловли, а также право ловить рыбу для береговых рыбаков в соответствии с законодательством.

2. Продолжим развитие конкурентоспособного международного реестра судов, что принесет дополнительный доход в государственный бюджет и создаст рабочие места.

1. Приведем под единое управление суда различных государственных учреждений и организаций.

8. Прекратим плановые вырубки на спорных участках, представляющих повышенный общественный интерес, картографируем такие участки государственного леса и приготовим для них долгосрочные планы развития совместно с RMK , местными самоуправлениями и общинами.

7. Мы сохраняем мораторий на сплошные вырубки в лесах в то время, пока Natura 2000 проводит оценку их воздействия на окружающую среду.

6. Лесоустройство в Эстонии должно основываться на том принципе, что леса являются мощными поглотителями CO2, и площадь лесных угодий не должна уменьшаться.

5. При заключении договоров продажи древесины из государственного леса будем отдавать предпочтение производителям и компаниям централизованного теплоснабжения и предприятиям, которые повышают добавленную стоимость древесины в Эстонии.

4. В программе развития лесного хозяйства мы дадим дополнительную оценку факторам, вызывающим нагрузку на лесозаготовки, и предложим как краткосрочные, так и долгосрочные меры по ее контролю.

3. Проведем анализ с целью сделать рассмотрение уголовных дел более быстрым и экономным для всех участников процесса.

2. Создадим программу увеличения инвестиций частного сектора в жилую недвижимость за пределами крупных городов, тем самым повысив доступность жилья.

1. Продолжим готовиться к приватизации принадлежащих государству долей в коммерческих предприятиях. Выведем на биржу следующую часть Enefit Green, чтобы предоставить людям дополнительные возможности для инвестиций и возможность участия в росте доли зеленой энергии.

6. Разработаем долгосрочный план реформы общего благосостояния с учетом того, что с 2023 года общая годовая стоимость реформы составит порядка 40 миллионов евро. Начнем с облегчения финансового бремени людей, оплачивающих долгосрочный уход.

5. Увеличим долгосрочные инвестиции в энергосбережение и обеспечим быстрое введение инвестиционных пособий на энергосбережение.

в) бытовым потребителям централизованного теплоснабжения будет выплачиваться компенсация в размере 80% за мегаватт-час при превышении потолка в 80 евро;

б) компенсируем бытовым потребителям газа 80% от цены газа, превышающей 80 евро, до 2600 киловатт-час в течение одного календарного месяца;

а) компенсируем бытовым потребителям стоимость электроэнергии по цене электроэнергии 50 евро за мегаватт-час;

4. Поддержим семьи, которым сейчас приходится справляться с резким ростом цен на энергоносители, сопровождающим российскую агрессию. С этой целью с 1 октября по 31 марта мы вводим пакет поддержки, позволяющий избежать излишней бюрократии, который смягчит влияние повышения цены на энергоносители следующим образом:

д) уменьшение пособий многодетным семьям происходит поэтапно – при достижении старшим из детей 24-х лет, семейное пособие уменьшается на 1/3, такая же модель распространяется на следующих детей.

г) с 2024 года пособие многодетным будет индексироваться;

в) пособие для многодетной семьи увеличивается до 600 евро в месяц на 3-6 детей и до 800 евро в месяц на 7 и более детей;

4. Продолжим основанный на спросе пилотный проект общественного транспорта и будем развивать внутренний общественный транспорт для создания более плотной маршрутной сети.

5. Создадим возможности для поддержки инноваций публичных библиотек, чтобы превратить библиотеки в центры притяжения населения.

6. Ускорим программу подключения к интернету „последняя миля“ (канал, соединяющий конечное клиентское оборудование с узлом доступа провайдера – ред.)

7. Чтобы уменьшить региональное неравенство, учтем потребности сельских регионов Эстонии, их конкурентоспособность и рост занятости при распределении средств Европейского Союза.

8. В борьбе с распространением коронавируса мы исходим из цели сохранения открытости общества и считаем важным, чтобы государственные услуги были максимально доступны.

IX. Распределение сфер ответственности в правительстве и Рийгикогу

1. Партии договорились о следующем разделении полномочий правительства: Партия реформ Эстонии: премьер-министр, министр финансов, министр социальной защиты, министр обороны и министр по делам сельской жизни.

Партия Isamaa: министр иностранных дел, министр образования и науки, министр юстиции, министр предпринимательства и инфотехнологий и министр государственного управления.

Социал-демократическая партия: министр внутренних дел, министр здравоохранения и труда, министр экономики и инфраструктуры, министр окружающей среды и министр культуры.

2. Ответственность за управление правлением и комиссиями Рийгикогу распределяется следующим образом:

Партия реформ: председатель экономической комиссии, председатель комиссии по иностранным делам и председатель комиссии по культуре, председатель комиссии по надзору за учреждениями безопасности, председатель комиссии по проблемам обучения эстонскому языку.

Партия Isamaa: заместитель председателя Рийгикогу, председатель комиссии по делам Европейского союза, председатель финансовой комиссии, председатель комиссии по делам сельской жизни, председатель комиссии по окружающей среде.

Социал-демократическая партия: председатель конституционной комиссии, председатель комиссии по гособороне, председатель социальной комиссии и председатель правовой комиссии.