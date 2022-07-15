ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ | Читайте коалиционный договор нового правительства: как изменится жизнь в Эстонии?(19)
Основные принципы правящей коалиции Партии реформ Эстонии, партии Isamaa и Социал-демократической партии на 2022-2023 годы.
Основные принципы формирования властного союза
Партия реформ, Isamaa и Социал-демократическая партия совместно определяют основные цели властного союза как отстаивание долгосрочных интересов Эстонии и обеспечение эстонскому народу чувства безопасности в преодолении нынешних кризисов. Мы работаем во имя того, чтобы вывести Эстонию из нескольких кризисов.
Вновь созданный правительственный союз сосредоточит свою деятельность в первую очередь на укреплении всеобщей безопасности, переходе на эстоноязычное образование и повышении экономической стабильности жителей Эстонии.
Мы признаем, что война в Украине еще больше усугубляет социальную, экономическую и общественную напряженность, вызванную коронавирусом и ростом цен. Чтобы уменьшить вышеупомянутые эффекты, мы стремимся смягчить рост цен на энергоносители и обеспечить лучшие условия жизни для семей Эстонии.
Кроме того, мы повысим необлагаемый налогом минимум и начнем долгосрочную реформу попечения, что также поможет людям лучше справляться с ростом стоимости жизни. Для достижения стабильных цен на энергию мы ускорим развитие мощностей возобновляемой энергии и в срочном порядке устраним проблемные места энергетического рынка.
Основой нашей внешней политики является то, что Эстония должна быть полностью защищена в ситуации, когда соседняя страна, Российская Федерация, действует как государство-агрессор и нарушает все международные правила. Поэтому мы считаем исключительно важной активную внешнюю политику и политику безопасности Эстонии. Мы видим, что решения сегодняшних кризисов лежат, прежде всего, в сотрудничестве между союзниками и быстром международном реагировании.
Мы продолжим вносить свой вклад в дела Европейского Союза и НАТО, чтобы отстаивать национальные интересы Эстонии. Мы уделим особое внимание поддержанию и дальнейшему развитию трансатлантических отношений и будем поддерживать дипломатические тенденции, повышающие конкурентоспособность Эстонии и обогащающие нашу культурную жизнь.
Три политические партии, входящие в состав правительства, считают важным заниматься долгосрочными целями и потребностями развития Эстонии. Во время кризиса необходимо уделить особое внимание жизнеспособности и доступности эстонской культуры, ответственному государственному управлению, инновационной и экологически устойчивой бизнес-среде, повышению устойчивости Эстонии к кризисам, а также доступности социальных и медицинских услуг.
Мы хотим, чтобы регионы Эстонии развивались равномерно, а жизнь в сельской местности Эстонии была благополучной. Мы используем различные фонды Европейского Союза, чтобы расширить возможности регионального развития и повысить конкурентоспособность местных компаний. Мы также считаем важным наличие доступа к высокоскоростному интернету и дальнейшее развитие современного востребованного транспорта.
Мы совместно ищем решения по повышению зарплат бюджетникам в стратегии государственного бюджета, которая будет подготовлена осенью, приоритетом являются зарплаты учителей, культурных и социальных работников, работников внутренней безопасности. Мы за зеленые инвестиции и инвестиции, которые повышают конкурентоспособность Эстонии, поддерживают образование и национальную культуру, улучшают чувство социальной защищенности и доступность медицинских услуг.
Основой сотрудничества правительственного союза является ценностное значение западного демократического пространства, незыблемыми составляющими которого являются верховенство права, принцип разделение власти, свобода слова, равное отношение ко всем людям и защита их свобод. Вместе мы исходим из духа Конституции Эстонской Республики, которая ставит целью нашей страны сохранение эстонской нации, языка и культуры на протяжении веков.
I. Обучение на эстонском языке и финансирование высшего образования
1. К 1 ноября 2022 года мы примем закон о переходе на обучение на эстонском языке в детских садах и основных школах. Переход к обучению на эстонском языке пройдет в три этапа:
а) в 2022 году начнется подготовительный этап к переходу на эстоноязычное образование;
б) в 2024 году начнется переход на обучение на эстонском языке в системе дошкольного образования;
в) В 2024 году начнется переход на эстоноязычное обучение в первом и четвертом классах.
Переход к обучению на эстонском языке закончится в 2030 году. Обоснованность краткосрочных исключений, допущенных при переходе, будет рассматривать экспертный совет, образованный правительством, который вносит предложение о применении обоснованных исключений Правительству Республики.
2. Мы стремимся к тому, чтобы дети с разными родными языками учились на эстонском языке и в эстоноязычной учебной среде. Для перехода мы используем разносторонние научно обоснованные методы организации обучения и дополняем методику обучения.
3. Мы примем программу обучения и мотивации для педагогов, поддерживающих переход на эстонское обучение, и будем стремиться к общему повышению заработной платы учителей, что обеспечило бы необходимые педагогические ресурсы для реформы.
4. Увеличим финансирование высшего образования и постараемся уже к 2022 году выйти на заключение административных договоров с вузами. С этой целью мы уже в этом году увеличиваем финансирование высшего образования еще на 10 миллионов евро. С 2023 года мы будем увеличивать государственное финансирование высшего образования на 15% в год.
5. Считаем важным, чтобы административные договоры университетов содержали обязательство по обеспечению учебных программ на эстонском языке.
II. Комплексная государственная оборона
1. Правящая коалиция отдает приоритет максимальному и быстрому развитию обороноспособности Эстонии в сотрудничестве со своими союзниками.
2. Быстрое развитие обороноспособности Эстонии должно основываться на военном совете командующего Силами обороны, и на его основе также будет формироваться доля расходов на государственную оборону в ВВП.
3. Мы считаем развитие противовоздушной и баллистической обороны, возможности ведения огня с закрытых позиций и усиление наземной обороны критически важными и предоставляем необходимые средства для роста возможностей личного состава.
4. Более сложные и дорогостоящие средства защиты мы будем развивать при поддержке и сотрудничестве наших союзников.
5. Для поддержки развития полигонов Сил обороны должен быть предложен инструмент „платы за неудобства“.
6. Увеличим количество и частоту учений резерва Сил обороны, чтобы обеспечить еще более высокую обороноспособность.
7. Увеличим финансирование Кайтселийта, чтобы обеспечить рост потенциала Кайтселийта и обучение его состава.
8. Продолжим инвестировать в широкомасштабную государственную оборону, защиту населения и повышать осведомленность и способность нашего народа справляться с кризисами.
9. Мы считаем важным более распространенное участие женщин в государственной обороне и разрабатываем для этой цели отдельную программу.
10. В ускоренном темпе продолжим строительство восточной границы Эстонии.
11. Повышаем гибкость правительства и государственных учреждений в борьбе с кризисами и разрабатываем современный план антикризисного управления.
12. Разрешения на оружие граждан Российской Федерации и Беларуси признаются недействительными и их дальнейшая выдача прекращается.
III. Поддержка Украины
1. Вместе с остальным Евросоюзом Эстония поддерживает дальнейшую экономическую изоляцию Российской Федерации, включая полный запрет перевозки российских товаров автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.
2. Эстония поддерживает Украину на всех международных уровнях, включая ее стремление в НАТО и ЕС.
3. Чтобы помочь военным беженцам, мы поддерживаем местные самоуправления и стремимся сделать образование на эстонском языке доступным для украинских детей.
4. Создадим программу поддержки возвращения украинских военных беженцев на родину, предоставим им возможность поддерживать контакт со своим языком и культурным пространством, поддержим восстановление разрушенных регионов Украины.
5. Важно обеспечить эффективную регистрацию военных беженцев в Украине, чтобы государство и местные самоуправления могли лучше планировать предоставление социальных услуг, услуг рынка труда и мест в образовательных учреждениях, необходимых для беженцев.
6. Поддержим создание международного трибунала для судебного преследования виновных в агрессивной войне и военных преступлениях Российской Федерации.
IV. Энергетика и реформа рынка электроэнергии
1. Ускорим переход на возобновляемую электроэнергию и ставим цель, чтобы в 2030 году в Эстонии было произведено столько же возобновляемой электроэнергии, сколько мы потребляем за год.
2. К осени этого года обеспечим необходимые мощности для приема СПГ в Эстонии.
3. На уровне правительства примем решение, запрещающее покупать газ у России. Эстонский центр запасов не может закупать газ, если конечным бенефициаром является субъект Российской Федерации.
4. Чтобы быстрее развивать возобновляемую энергетику, мы установим значительную компенсацию местным сообществам за использование вблизи их жилья ветряных электростанций .
5. Сократим сроки оформления планов и разрешений:
a) Под руководством координатора зеленого перехода Государственной канцелярии мы проведем проверки процессов планирования, оценки воздействия на окружающую среду и выдачи разрешений с целью ускорения реализации проектов по возобновляемым источникам энергии.
б) Постараемся проводить процедурные процессы важных для страны и трансграничных проектов, такие как оценка воздействия на окружающую среду, максимум за 3 года.
c) Создадим комплексное решение для морских ветровых электростанций и обеспечим параллельный процедурный процесс для получения необходимых разрешений.
6. Внесем изменения в закон о планировании, который обязывает местные самоуправления отражать в своих общих планировках территории, подходящие для строительства мощностей по производству возобновляемой энергии (например, ветряные и солнечные парки).
7. Исключим фантомные соединения. Претендент на подключение к сети должен либо получить гарантию исполнения, либо срок действия запросов на подключение будет изменен на ограниченный по времени.
8. При производстве энергии с помощью солнечных батарей мы продвигаем подход, основанный на потреблении.
9. Мы создадим обновленную программу дотаций на ремонт и энергетические решения для многоквартирных и небольших домов (включая замену газовых котлов в домохозяйствах на бестопливные возобновляемые источники энергии).
10. Разработаем механизм поддержки создания заводов по производству биометана. В целях увеличения доли возобновляемой электроэнергии мы обеспечим организацию не менее двух коротких тендеров в 2023 году и установим план дополнительных коротких тендеров на возобновляемую энергию на 2024 и 2025 годы в объеме не менее 1 ТВтч.
11. В целях повышения прозрачности работы энергетического рынка и эффективности инвестиций в электрические сети, проанализируем создание распределительной сетевой компании на базе распределительных сетей Elektrilevi OÜ и Elering и вывод этой компании на биржу.
Реформа рынка электроэнергии:
12. Ставим целью принять поправки в Закон о рынке электроэнергии, которые создадут бытовым потребителям возможность покупать электроэнергию в качестве универсальной услуги уже с 1 октября. С этой целью мы обязываем Nord Pool, производителя электроэнергии, занимающего доминирующее положение в регионе Эстонии, продавать произведенную электроэнергию бытовым и мелким потребителям Эстонии, а также всем распределителям электроэнергии по согласованной с Департаментом конкуренции цене, которая учитывает затраты на выброс углерода, другие производственные затраты и разумную прибыль.
При проведении реформы рынка электроэнергии мы исходим из следующих критериев:
а) Реформа рынка электроэнергии должна соответствовать законодательству Европейского Союза и правилам государственной помощи, обеспечивать доступ к потребителям для всех производителей и не должна препятствовать переходу Эстонии на возобновляемую энергию.
б) В соответствии с действующим законодательством за бытовыми и малыми потребителями электроэнергии сохраняется свобода продолжать пользоваться действующим пакетом электроэнергии или менять свой пакет услуг на универсальный в соответствии с действующими правилами.
V. Лесное хозяйство
1. Пересмотрим объемы лесозаготовок RMK и будем исходить из социальных, экологических и экономических целей сообществ. Соответствующие предложения должны быть представлены со стороны министра окружающей среды на утверждение правительству.
2. Чтобы поддержать принятие плана развития лесного хозяйства, мы привлечем общественный совет (Metsakogu).
3. С помощью программы развития лесного хозяйства создадим долгосрочное видение в области лесного хозяйства, основанное на научных знаниях о лесе, что создаст правовую определенность для лесовладельцев, а также обеспечит сбалансированное функционирование всех четырех функций леса (экономической, социальной, общественно ориентированной и экологической).
4. В программе развития лесного хозяйства мы дадим дополнительную оценку факторам, вызывающим нагрузку на лесозаготовки, и предложим как краткосрочные, так и долгосрочные меры по ее контролю.
5. При заключении договоров продажи древесины из государственного леса будем отдавать предпочтение производителям и компаниям централизованного теплоснабжения и предприятиям, которые повышают добавленную стоимость древесины в Эстонии.
6. Лесоустройство в Эстонии должно основываться на том принципе, что леса являются мощными поглотителями CO2, и площадь лесных угодий не должна уменьшаться.
7. Мы сохраняем мораторий на сплошные вырубки в лесах в то время, пока Natura 2000 проводит оценку их воздействия на окружающую среду.
8. Прекратим плановые вырубки на спорных участках, представляющих повышенный общественный интерес, картографируем такие участки государственного леса и приготовим для них долгосрочные планы развития совместно с RMK, местными самоуправлениями и общинами.
VI. Морское дело
1. Приведем под единое управление суда различных государственных учреждений и организаций.
2. Продолжим развитие конкурентоспособного международного реестра судов, что принесет дополнительный доход в государственный бюджет и создаст рабочие места.
3. Поддержим культуру береговой ловли, а также право ловить рыбу для береговых рыбаков в соответствии с законодательством.
4. Поддержим более широкое использование бизнес-потенциала морского сектора на экспортных рынках с помощью кластеров.
VII. Семейные пособия, смягчение роста цен, государственная поддержка
1. Повысим необлагаемый налогом минимум дохода до 654 евро в месяц.
2. Продлим действующую ставку акцизов на электроэнергию, акцизы на топливо и дизтопливо специального назначения до 1 апреля 2024 года.
3. К 1 ноября примем закон, который увеличит с 1 января 2023 года размер важных пособий для обеспечения средств к существованию эстонских семей с детьми:
а) пособие на первого и второго ребенка увеличивается до 80 евро в месяц;
б) пособие на ребенка одинокого родителя увеличивается до 80 евро в месяц;
в) пособие для многодетной семьи увеличивается до 600 евро в месяц на 3-6 детей и до 800 евро в месяц на 7 и более детей;
г) с 2024 года пособие многодетным будет индексироваться;
д) уменьшение пособий многодетным семьям происходит поэтапно – при достижении старшим из детей 24-х лет, семейное пособие уменьшается на 1/3, такая же модель распространяется на следующих детей.
4. Поддержим семьи, которым сейчас приходится справляться с резким ростом цен на энергоносители, сопровождающим российскую агрессию. С этой целью с 1 октября по 31 марта мы вводим пакет поддержки, позволяющий избежать излишней бюрократии, который смягчит влияние повышения цены на энергоносители следующим образом:
а) компенсируем бытовым потребителям стоимость электроэнергии по цене электроэнергии 50 евро за мегаватт-час;
б) компенсируем бытовым потребителям газа 80% от цены газа, превышающей 80 евро, до 2600 киловатт-час в течение одного календарного месяца;
в) бытовым потребителям централизованного теплоснабжения будет выплачиваться компенсация в размере 80% за мегаватт-час при превышении потолка в 80 евро;
5. Увеличим долгосрочные инвестиции в энергосбережение и обеспечим быстрое введение инвестиционных пособий на энергосбережение.
6. Разработаем долгосрочный план реформы общего благосостояния с учетом того, что с 2023 года общая годовая стоимость реформы составит порядка 40 миллионов евро. Начнем с облегчения финансового бремени людей, оплачивающих долгосрочный уход.
VIII. Другие политические приоритеты
1. Продолжим готовиться к приватизации принадлежащих государству долей в коммерческих предприятиях. Выведем на биржу следующую часть Enefit Green, чтобы предоставить людям дополнительные возможности для инвестиций и возможность участия в росте доли зеленой энергии.
2. Создадим программу увеличения инвестиций частного сектора в жилую недвижимость за пределами крупных городов, тем самым повысив доступность жилья.
3. Проведем анализ с целью сделать рассмотрение уголовных дел более быстрым и экономным для всех участников процесса.
4. Продолжим основанный на спросе пилотный проект общественного транспорта и будем развивать внутренний общественный транспорт для создания более плотной маршрутной сети.
5. Создадим возможности для поддержки инноваций публичных библиотек, чтобы превратить библиотеки в центры притяжения населения.
6. Ускорим программу подключения к интернету „последняя миля“ (канал, соединяющий конечное клиентское оборудование с узлом доступа провайдера – ред.)
7. Чтобы уменьшить региональное неравенство, учтем потребности сельских регионов Эстонии, их конкурентоспособность и рост занятости при распределении средств Европейского Союза.
8. В борьбе с распространением коронавируса мы исходим из цели сохранения открытости общества и считаем важным, чтобы государственные услуги были максимально доступны.
IX. Распределение сфер ответственности в правительстве и Рийгикогу
1. Партии договорились о следующем разделении полномочий правительства: Партия реформ Эстонии: премьер-министр, министр финансов, министр социальной защиты, министр обороны и министр по делам сельской жизни.
Партия Isamaa: министр иностранных дел, министр образования и науки, министр юстиции, министр предпринимательства и инфотехнологий и министр государственного управления.
Социал-демократическая партия: министр внутренних дел, министр здравоохранения и труда, министр экономики и инфраструктуры, министр окружающей среды и министр культуры.
2. Ответственность за управление правлением и комиссиями Рийгикогу распределяется следующим образом:
Партия реформ: председатель экономической комиссии, председатель комиссии по иностранным делам и председатель комиссии по культуре, председатель комиссии по надзору за учреждениями безопасности, председатель комиссии по проблемам обучения эстонскому языку.
Партия Isamaa: заместитель председателя Рийгикогу, председатель комиссии по делам Европейского союза, председатель финансовой комиссии, председатель комиссии по делам сельской жизни, председатель комиссии по окружающей среде.
Социал-демократическая партия: председатель конституционной комиссии, председатель комиссии по гособороне, председатель социальной комиссии и председатель правовой комиссии.