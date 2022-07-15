Сводка за сутки: автомобиль сбил пятилетнего мальчика, ребенок в больнице

14 июля в 1:45 произошло ДТП в волости Мульги на 78-м километре дороги Валга-Уулу 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения шел посреди дороги и был сбит Audi A6 с 25-летней женщиной за рулем. Пешехода доставили в клинику Тартуского университета.

В 16:38 5-летний мальчик выбежал на дорогу на улице Ласнамяэ в Таллинне и был сбит автомобилем, которым управляла 35-летняя женщина. Ребенка доставили в детскую больницу.

Около 19:56 22-летняя женщина съехала с дороги на мотоцикле Kawasaki Ninja ZX-6R на 40-м километре дороги Ляэтса-Ямая-Сяре-Мяэбе на Сааремаа. Мотоциклиста доставили в больницу Курессааре.

Сегодня в 00:52 18-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением своим электросамокатом на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Валли в Таллинне и упал. Водителя самоката доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

За сутки задержаны двое водителей автотранспортных средств с признаками наркотического опьянения и 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.