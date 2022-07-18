18.07.2022, 07:05
Красный свет семьям работников: какие еще изменения есть в принятом законе об иностранцах?(3)
комментарий юриста
ФОТО: | Ekspress Meedia
Парламент Эстонии принял поправки в закон об иностранцах. Из-за этого некоторые положения закона претерпели ряд изменений, не заметить которые невозможно. Редакция RusDelfi попросила прокомментировать юриста Елену Каржецкую основные важные изменения. И некоторые пункты для эмигрантов, по словам юриста, весьма неутешительны. Хотя есть и те поправки, которых в Эстонии ждали с нетерпением.