Новости Эстонии
18.07.2022, 07:05

Красный свет семьям работников: какие еще изменения есть в принятом законе об иностранцах?

 (3)
комментарий юриста
Reisidokument
Reisidokument
ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

Парламент Эстонии принял поправки в закон об иностранцах. Из-за этого некоторые положения закона претерпели ряд изменений, не заметить которые невозможно. Редакция RusDelfi попросила прокомментировать юриста Елену Каржецкую основные важные изменения. И некоторые пункты для эмигрантов, по словам юриста, весьма неутешительны. Хотя есть и те поправки, которых в Эстонии ждали с нетерпением.

В материале - также комментарий по ситуации с визами и видами на жительство для граждан России, Беларуси и Украины.

„В числе положительных изменений можно было бы отметить появление двух новых временных видов на жительство для работы, а также снижение требований к размеру заработных плат, выплачиваемых работникам“, — комментирует юрист. Новыми являются вид на жительство для краткосрочной работы и вид на жительство для работы в растущем предприятии, изменение начнет действовать с 1 января 2023 года.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии