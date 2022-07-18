Красный свет семьям работников: какие еще изменения есть в принятом законе об иностранцах?

В материале - также комментарий по ситуации с визами и видами на жительство для граждан России, Беларуси и Украины.

„В числе положительных изменений можно было бы отметить появление двух новых временных видов на жительство для работы, а также снижение требований к размеру заработных плат, выплачиваемых работникам“, — комментирует юрист. Новыми являются вид на жительство для краткосрочной работы и вид на жительство для работы в растущем предприятии, изменение начнет действовать с 1 января 2023 года.