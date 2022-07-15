Новости Эстонии
15.07.2022, 07:12

Последствия шторма ликвидированы: Предприятие Elektrilevi восстановило электроснабжение для 16 000 клиентов

 
Пострадавший от шторма дом в деревне Паали
Пострадавший от шторма дом в деревне Паали
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

Бригады работников Elektrilevi ликвидировали 52 средних и 56 мелких неисправностей, восстановив электроснабжение для 16 000 потребителей. Минувшая гроза нанесла ощутимый урон – например, молнией было повреждено несколько мачт в Южной Эстонии, которые теперь нуждаются в замене.

„В настоящее время без электричества все еще остаются 218 клиентов. Работы будут продолжаться до полного устранения всех неисправностей и восстановления электроснабжения для домохозяйств. Мы рассчитываем восстановить нормальное электроснабжение к сегодняшнему вечеру и ночи“, – прокомментировал вчера вечером ситуацию руководитель центра управления Elektrilevi Харди Пуусепп.

Elektrilevi просит всех сообщать о перебоях с электроснабжением через приложение MARU https://www.elektrilevi.ee/maru. Приложение MARU позволяет клиентам и Elektrilevi оперативно обмениваться информацией о неисправностях электрооборудования.

Актуальную информацию о перебоях в работе электросети, а также данные о районах, в которых могут наблюдаться проблемы, можно найти на карте перебоев от Elektrilevi:https://www.elektrilevi.ee/katkestused/katkestuste-kaart

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