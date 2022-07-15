Последствия шторма ликвидированы: Предприятие Elektrilevi восстановило электроснабжение для 16 000 клиентов

„В настоящее время без электричества все еще остаются 218 клиентов. Работы будут продолжаться до полного устранения всех неисправностей и восстановления электроснабжения для домохозяйств. Мы рассчитываем восстановить нормальное электроснабжение к сегодняшнему вечеру и ночи“, – прокомментировал вчера вечером ситуацию руководитель центра управления Elektrilevi Харди Пуусепп.

Elektrilevi просит всех сообщать о перебоях с электроснабжением через приложение MARU https://www.elektrilevi.ee/maru. Приложение MARU позволяет клиентам и Elektrilevi оперативно обмениваться информацией о неисправностях электрооборудования.

Актуальную информацию о перебоях в работе электросети, а также данные о районах, в которых могут наблюдаться проблемы, можно найти на карте перебоев от Elektrilevi:https://www.elektrilevi.ee/katkestused/katkestuste-kaart