Последствия шторма ликвидированы: Предприятие Elektrilevi восстановило электроснабжение для 16 000 клиентов
Бригады работников Elektrilevi ликвидировали 52 средних и 56 мелких неисправностей, восстановив электроснабжение для 16 000 потребителей. Минувшая гроза нанесла ощутимый урон – например, молнией было повреждено несколько мачт в Южной Эстонии, которые теперь нуждаются в замене.
„В настоящее время без электричества все еще остаются 218 клиентов. Работы будут продолжаться до полного устранения всех неисправностей и восстановления электроснабжения для домохозяйств. Мы рассчитываем восстановить нормальное электроснабжение к сегодняшнему вечеру и ночи“, – прокомментировал вчера вечером ситуацию руководитель центра управления Elektrilevi Харди Пуусепп.
Elektrilevi просит всех сообщать о перебоях с электроснабжением через приложение MARU https://www.elektrilevi.ee/maru. Приложение MARU позволяет клиентам и Elektrilevi оперативно обмениваться информацией о неисправностях электрооборудования.
Актуальную информацию о перебоях в работе электросети, а также данные о районах, в которых могут наблюдаться проблемы, можно найти на карте перебоев от Elektrilevi:https://www.elektrilevi.ee/katkestused/katkestuste-kaart