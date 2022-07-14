Дело сделано: имена кандидатов в министры озвучили и социал-демократы

Правление Социал-демократической партии решило выдвинуть кандидатуру Лаури Ляэнеметса на пост министра внутренних дел, Рийну Сиккут – на пост министра экономики и коммуникаций, Мадиса Калласа – на пост министра окружающей среды, Пирет Хартман – на пост министра культуры, Пеэпа Петерсона – на пост министра здоровья и труда.



„В сферу ответственности министра внутренних дел входят важные для социал-демократов темы, и моя цель на посту министра в предстоящие критические для Эстонии месяцы обеспечить в стране стабильность и придать людям чувство уверенности в завтрашнем дне. Как офицер резерва и бывший помощник полицейского я в курсе сферы внутренней безопасности. Фундамент безопасности государства – внутренняя стабильность и защищенность жителей, в том числе надежная государственная граница, возможность справляться с кризисами и охрана правопорядка“, – отметил председатель Социал-демократической партии, депутат Рийгикогу Лаури Ляэнеметс.



Кандидатом на пост министра экономики и коммуникаций утверждена бывший министр здоровья и труда и нынешний депутат Рийгикогу Рийна Сиккут.



Пирет Хартман до сих пор занимала пост вице-канцлера Министерства культуры по вопросам культурного многообразия и курировала в числе прочего тему интеграции.



Пеэп Петерсон с 2013 года возглавлял Центральной союз профсоюзов Эстонии. Он является членом совета Кассы по безработице, входил в совет Больничной кассы.



Мадис Каллас является старейшиной волости Сааремаа. Ранее он занимал посты мэра и вице-мэра Курессааре.

