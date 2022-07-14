Кая Каллас о новых министрах: некоторые кандидаты вызывают удивление(30)
Кая Каллас, которая остается премьер-министром, сказала Delfi, что некоторые кандидаты в министры ее удивили, но отметила, что необходимо сотрудничать со всеми, кто был избран.
Вас удивил кто-то из списка социал-демократов или Isamaa?
Каллас ответила, что некоторые - да. „Я не буду называть их отдельно, но некоторые кандидаты вызывают удивление. Думаю, у всех, — отметила Каллас.
Каллас сказала, что если у кандидата есть все предпосылки для должности министра, то выбор зависит от самой партии. „Даже если у вас есть свои симпатии и антипатии, сотрудничать нужно будет с теми, кто выбран“, — сказала премьер.
Однако Каллас отметила, что ей пока не удалось познакомиться с новичками ни одной из сторон, поскольку окончательный выбор стороны сделали в последний момент.
А что насчет Европейской счетной палаты? В настоящее время от Эстонии ее представляет Юхан Партс, срок полномочий которого истекает в конце этого года.
Каллас сообщила, что правительство только начинает заключать соглашения по этому вопросу.
У социал-демократов и Isamaa уже были трудности с поиском министров, не считает ли Каллас, что место в Счетной палате нужно отдать Партии реформ?
„Да, скамья запасных Партии реформ, безусловно, длиннее, и у нас есть много подходящих кандидатов на посты министров, так и на различные должности для представления Эстонии в мире. У нас, конечно, нет недостатка в кандидатах“, — сказала Каллас.
У Каллас был очень напряженный год, особенно последние несколько месяцев. Когда премьер-министр отдыхает?
„Я рада, что не строила больших планов на отпуск, ведь на самом деле мой отпуск должен начаться завтра, но в понедельник я буду в Рийгикогу, а в четверг в правительстве. В некоторые дни я действительно стараюсь спать, читать что-то кроме политики. Еще есть надежда отдохнуть“, — ответила Каллас.