Одна из фирм нового министра терпит большие убытки, другая занимается сведением состоятельных мужчин и желающих родить женщин

Пенсионная система – дело, которым Ярван занимался долгое время. Уже в университете он этом диплом бакалавра по этой теме. Позже он также опубликовал несколько авторских статей, встречался с политиками и выступал за то, чтобы вторая пенсионная ступень была добровольной.

Eesti Ekspress ранее писал, что если обобщить аргументы Ярвана против пенсионной ступени, то получится следующее: экономика Эстонии, а значит, эстонская заработная плата и поступления социального налога, растут быстрее, чем мировые рынки капитала, куда пенсионные фонды инвестируют деньги из второй ступени. Полезнее было бы не вкладывать деньги во вторую ступень. Среди прочего, он заявил, что в 2060 году средний пенсионер будет получать меньше пенсии, чем если бы получал, „благодаря“ второй ступени.