Городская управа освободила Тыниса Лийната от должности старейшины района Пирита

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, до назначения нового старейшины обязанности старейшины района Пирита будет исполнять заместитель старейшины Кайдо Саарнийт.

„В сложившейся ситуации мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить стабильную рабочую среду сотрудникам районной управы и оказание всех необходимых услуг жителям города“, - сказал Кылварт.

Освобожденный от должности Тынис Лийнат получит предусмотренную законом компенсацию за неиспользованные дни отпуска, других связанных с уходом с должности выплат не предусмотрено.

Назначенный на прошлой неделе исполняющим обязанности старейшины района Пирита Кайдо Саарнийт окончил Академию МВД и получил магистерскую степень по специальности государственного управления в Таллиннском университете. В 2000–2021 гг. Кайдо Саарнийт работал на разных должностях в полиции, в 2013–2021 гг. руководил Кесклиннаским отделением полиции Пыхьяской префектуры. С начала этого года Кайдо Саарнийт работал заместителем старейшины Хааберсти.